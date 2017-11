Dette har vært «en helt vanlig nattevakt» for norsk politi: Fyll, slåssing, amper stemning og ran

(Dagbladet): Alle politidistriktene i Norge er aktive på Twitter, der de legger ut informasjon om store og små oppdrag gjennom hele døgnet.

Det er et tidsrom i løpet av en uke oppdateringene kommer ekstra hyppig: Natt til søndag. Og noen helger virker travlere enn andre.

- Vanlig nattevakt

Så som denne natten. Hvis vi tar Oslo politidistrikt som eksempel sendte de ut 17 Twitter-meldinger mellom 02.30 og 03.30.

Det dreier seg om alt fra folk som ikke fulgte politiets pålegg, og dermed ble innsatt i fyllearrest, til slagsmål og generelt amper stemning i Oslo sentrum.

Men når Dagbladet ringer operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt, får vi den samme beskjeden vi ofte får når vi lurer på om det er travlere enn vanlig akkurat denne natten.

- Dette er en helt vanlig nattevakt for oss, sier operasjonsleder Marita Aune ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.

På Holbergs plass ble det meldt om at flere personer skal ha flydd på hverandre flere ganger, og på Youngstorget måtte politiet også rykke ut for å roe gemyttene.

- Det er ymse arrangement på diverse steder, så det er mye folk som er ute, sier Aune, som oppsummerer natta, som altså er en helt vanlig natt, på følgende måte:

- Ordensforstyrrelser, beruselse, slåssing, amper stemning og noen som blir bortvist. Og det er en vanlig nattevakt for politiet, i alle fall. Vi får håpe det ikke blir verre, sier Aune ved 03-tiden.

Noe senere på natten ble en taxisjåfør ranet på Romsås i Oslo. Tre gjeringspersoner truet til seg et ukjent pengebeløp. Sjåføren kom uskadd fra ranet.

- Ordinær helg

Også i Trøndelag ser de ut til å ha hatt litt å henge fingere i. Der har de måttet hanskes med alt fra en rabiat person på et forsamlingshus i Fosen, til drosjekunde som spyttet på sjåfør og slåssing på kaia i Namsos.

- En ordinær helg, lyder oppsummeringen fra politiet i Trøndelag.

Tar vi turen helt sør i landet, til de to Agder-fylkene, er beskjeden akkurat den samme.

- En helt ordinær helg, sier operasjonsleder Eivind Formo ved Agder politidistrikt.

Han legger til at 99 prosent av de som er ute er hyggelige folk, men at de tross alt stort sett kommer i kontakt med de som ikke oppfører seg.

- Det har gått nokså i ett, men vi har hatt en grei helg. Helt gjennomsnittlig, sier Formo.

Blant sakene de har måttet håndtere er en mann i Arendal som ble pågrepet og anmeldt for å ha slått dørvakter, noen mindre voldsepisoder, en del berusede personer som enten ikke har etterkommet politiets pålegg eller vært for beruset til å ta vare på seg selv, og litt festbråk.

Kolleger slåss

I Hokksund i Buskerud ble to kolleger så uenige at en av dem endte på legevakta.

Fornærmede, som var en arbeidskollega - hadde kommet seg til legevakta. Fått skikkelig juling. Siktede sitter i arrest. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) November 5, 2017

De skal først ha vært på en jobbfest, før de dro hjem til en av mennene for å fortsette festen, skriver NTB.

- Etter hvert skal de ha blitt uenige om noe jobbrelatert, og det skal ifølge fornærmede ha klikket helt for gjerningsmannen, forteller operasjonsleder Trond-Egil Groth ved Sønde Buskerud politidistrikt.

Fornærmede, en mann i 20-årene, fikk skikkelig juling, og endte på legevakta. Gjerningsmannen, som er i slutten av 30-åra, ble hentet i sitt hjem og satt i arrest.

For å gi et lite innblikk i hva politiet over det ganske land må håndtere i løpet av en helgenatt, har vi plukket ut et lite utvalg av nattas Twitter-meldinger under.