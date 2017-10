Dette kan føre til panikk på børsene

(Hegnar.no): I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning slår investeringsdirektør Stig Myrseth fast at verden er inne i en fase med tiltakende politisk risiko. Spesielt Øst-Asia utmerker seg som en region som kan gi opphav til ubehagelige overraskelser for finansmarkedene, og det fordrer nøye overvåkning.

Panikkanfall

- Det foregår for tiden et våpenkappløp i Øst-Asia. Den økende kinesiske militærmakten og den nord-koreanske atomtrusselen gjør at selv pasifistiske Japan nå ruster opp og endrer grunnloven sin. Det er lett å forestille seg at uhell og misforståelser kan oppstå i slike gråsoner som leder til militære trefninger mellom verdens to mektigste nasjoner. Skjer det, får børsene panikkanfall, skriver Myrseth.

Et annet moment vi ikke skal glemme er divergerende økonomiske interesser. Globalisering og frihandel er i retrett, og i takt med at Kina beveger seg oppover verdikjeden, minner Myrseth om at landet i økende grad blir en konkurrent med USA.

Dette sammen med en begrenset vilje til å åpne hjemmemarkedet for utenlandske selskaper, har ført til tiltakende handelsfriksjoner. Trump ønsker å reforhandle hele den økonomiske relasjonen med Kina. Mislykkes han, er veien kort til en handelskrig.

Nord-Korea

Av alle ulmebrannene i Øst-Asia er atomkrisen i Nord-Korea den farligste akkurat nå, slår investeringsdirektøren fast. Strategien til Kim Jong-un er å opprettholde status quo lenge nok til at våpenprogrammet hans har avansert nok til at han kan holde hele fastlands-USA som kjernefysisk gissel. Først da vil han være tjent med å innlede forhandlinger.

- Potensialet for sorte svaner som en atomkrig på Korea-halvøya eller en gradvis forvitring i de økonomiske relasjonene mellom USA og Kina som til slutt munner ut i en ødeleggende handelskrig, representerer en av de største truslene mot det åtte år gamle oppgangsmarkedet på børsene, avslutter Myrseth.

