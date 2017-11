Dette vet vi om skytemassakren i Texas

(Dagbladet): 26 personer er bekreftet drept, etter at en mann en mann søndag morgen lokal tid inn og åpnet ild i den tradisjonelle søndagsmessen i baptistkirken First Baptist Church i den lille byen Sutherland Springs sør i den amerikanske delstaten Texas.

Hendelsesforløpet: Ble avvæpnet

Det som er brakt på det rene så langt er at gjerningspersonen først ble sett på en bensinstasjon i den lille byen.

Han var kledd i svart og hadde på seg skuddsikker vest. Fra bensinstasjonen tok han seg over veien, og bort til kirka, der han begynte å skyte fra utsiden.

Så gikk han inn i kirka, der han fortsatte å skyte. Da han kom ut fra kirka, gikk en lokal innbygger til angrep på ham og grep tak i våpenet, en Ruger. Dette skal ha ført til at gjerningsmannen mistet våpenet.

Kevin Jordan, som bor like ved kirka, forteller at han så naboen komme ut med en pistol og at han skjøt mot gjerningspersonen mens han tok dekning bak en bil.

- Hadde det ikke vært for ham, så hadde han aldri stoppet, sier Jordan.

Jordans nabo skal også ha skutt gjennom vinduet på gjerningsmannens bil da han flyktet fra stedet etter å ha mistet våpenet.

En lokal innbygger la seg på hjul, og lokale myndigheter opptok også jakten etter hvert.

Da gjerningsmannen kom til grensa ved nabodistriktet Guadalupe, kjørte han av veien og krasjet. Politiet fant mannen død i bilen.

Gjerningsmannen hadde en skuddskade, men så langt vet ikke politiet om den er selvpåført eller om han ble skutt av en lokal person.

Inne i bilen skal det også ha vært flere skytevåpen.

Gjerningsmannen: Ble sparket fra militæret

Politiet har så langt ikke bekreftet identiteten på gjerningsmannen, og har bare omtalt ham som «en ung, hvit mann i 20-årene», men flere amerikanske medier, deriblant nyhetsbyrået AP, identifiserer ham som 26 år gamle Devin Patrick Kelly fra New Braunfels, en forstad til San Antonio. New Braunfels ligger rundt 50 km fra Sutherland Springs.

Kelly hadde kone og barn, sier en nabo til ABC News.

Han har tidligere tjenestegjort i det amerikanske luftforsvaret, der han skal ha fått sparken på grunn av regelbrudd i 2014, ifølge CBS News.

Ifølge Washington Post har politiet så langt ikke funnet noe som tyder på at 26-åringen var knyttet til noen internasjonale terrorgrupperinger.

Etterforskere ser nå nærmere på oppdateringer på sosiale medier, der den antatte gjerningsmannen skal ha posert med et halvautomatisk våpen i dagene før massakren.

Ofrene: 5-åring drept

26 personer er altså bekreftet drept så langt. 23 av ofrene ble funnet drept inne i kirka, to ble funnet utenfor kirka og en person døde på sykehus.

Den yngste som er drept er et 5 år gammelt barn, den eldste er en 72-åring. Så langt har ikke politiet offisielt bekreftet identiteten på noen av ofrene, men den 14 år gamle datteren til menighetens pastor, Frank Pomeroy, er blant de drept.

Det bekrefter pastoren og hans kone Sherri.

- Vi har mistet vår 14 år gamle datter og mange venner i dag, skriver Sherri i en tekstmelding til nyhetsbyrået AP.

I tillegg til de drepte skal flere være alvorlig skadd, men det er ikke oppgitt hvor mange det dreier seg om. En toåring skal være blant de skadde, ifølge Dallas Morning News.

Så langt har politiet ikke sagt noe om motivet.

- Dersom dere forventer å komme herfra med et motiv, så vil dere bli skuffet, sa Freeman Martin, ved Texas Department of Public Safety under en pressekonferanse natt til mandag.

Natt til mandag gjennomsøkte politiet den antatte gjerningsmannens bolig i New Braunfels.

Dødeligste skytemassakren i Texas

Skytemassakren i den lille byen er den dødeligste i staten Texas historie, og den femte dødeligste i USA, skriver ABC News.

- Vi står her overfor den største masseskytingen i vår stats historie. Det er så mange familier som har mistet familiemedlemmer, fedre, mødre, sønner og døtre, sa guvernør Greg Abbott natt til mandag.

Sutherland Springs er en bitte liten by med rundt 400 innbyggere. Innbyggerne i den lille byen forteller amerikanske medier at dette er et lite samfunn, der alle kjenner alle.

Ifølge lokalbefolkningen deltar vanligvis rundt 50 personer på søndagsgudstjenestene i First Baptist Church.

Kirka ble grunnlagt i 1926 og har 270 medlemmer. Ifølge kirkas egne nettsider har arrangerer de frokost hver søndag morgen, før det er gudstjeneste klokka 11.