Dette vet vi om terrorangrepet i Barcelona

(Dagbladet): Like etter klokka fem torsdag ettermiddag kom de første meldingene om at en varebil hadde kjørt inn i en folkemengde i den travle hovedgata La Rambla, i den spanske byen Barcelona.

To personer er pågrepet, mens sjåføren av varebilen er på frifot, melder politiet seint torsdag kveld.

Kort tid etter hendelsen bekreftet spanske myndigheter at det var snakk om et koordinert terrorangrep.

Lokale myndigheter bekrefter rundt klokka 20.30 at 13 personer er døde og over 100 personer er skadd i angrepet, hvorav 15 er alvorlig skadd.

Det skal være personer fra minst 18 nasjonaliteter som enten er skadd eller drept, opplyser myndighetene, ifølge Sky News.

To pågrepet

Det er foreløpig uklart hvor mange gjerningspersoner som er involvert i angrepet. Først kom det meldinger om at sjåføren av varebilen var på rømmen, og at politiet lette etter vedkommende som hadde rømt åstedet til fots.

Like etterpå kom det meldinger om at to væpnede menn hadde tatt seg inn på en bar/restaurant like rundt et hjørne for gata La Rambla. Der skal de ha forskanset seg og det kom meldinger om at personer var tatt som gisler.

Rundt klokka 20 meldte spansk politi at én person er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet. Det er uklart hvorvidt dette var personen som hadde rømt fra stedet, de som tok seg inn på restauranten, eller om dette er snakk om samme person.

Klokka 21.15 melder Reuters at en annen gjerningsmann skal være pågrepet.

I etterkant av pågripelsen som det meldinger fra politiet at ingen mennesker skulle være fanget i restauranten. Ifølge The Guardian avviser politiet at pågripelsen kom i forbindelse med en gisselsituasjonen.

På en pressekonferanse seint torsdag kveld, sier den spanske statsministeren, Mariano Rajoy, at det var et «jihadist-angrep». Han skriver på Twitter natt til fredag at han sørger med ofrene og deres familier. Den ytterliggående islamistgruppen IS sier på sitt propagandanettsted at den står bak for angrepet i Barcelona.

Mulig to varebiler

Varebilen skal ha kjørt mer enn 600 meter opp den populære hovedgata, før den ble forlatt. Ifølge den spanske avisa La vanguardia skal gjerningsmennene ha leid to biler, «én for å drepe og én for å flykte», skriver avisa.

SkyNews har rapportert at en annen varebil enn den som ble brukt i angrepet skal ha blitt funnet i byen Vic, rundt 40 mil fra Barcelona. Dette er ikke bekreftet av myndighetene.

El Pais skriver at mannen som leide varebilen som ble brukt i angrepet er en marokkansk statsborger ved navn Driss Oukabir. Han skal være født i Aghbala i Marokko, men er altså bosatt i Spania.

Avisa skriver videre at han er en kjenning av politiet, og at han tidligere har sittet i fengsel. Det er uklart hva han satt inne for, men de skriver at han ankom Barcelona fra Marokko den 13. august.

Én av terroristene skal være drept i en skuddveksling, ifølge La Vanguardia.

Ba folk holde seg unna

Politiet skal ha undersøkt butikker, restauranter og hoteller i området, og ba folk om å stenge persienner og ikke gå ut i gatene.

Klokka 20.06 kom det meldinger om at politiet hadde begynt med evakueringen av alle menneskene som ble stengt inne i butikker i området da angrepet skjedde.

Alle tog og undergrunnsbaner i området skal være stengt.

Ifølge SkyNews har Spania vært på terrornivå nummer fire av fem siden 2015.

Borgemesteren i Barcelona har annonsert at det vil bli holdt ett minutts stillhet ved plassen Placa Catalunya fredag. Myndighetene har erklært tre dager med sorg i regionen.

Hendelse i utkanten av byen

Politiet sier en bombegruppe søker et område i utkanten av Barcelona. Det skal være i samme område som en bil skal ha kjørt på og skadd to politimenn ved en sikkerhetskontroll, skriver blant annet SkyNews.

En person skal ha blitt skutt og drept i en skuddveksling med politiet, skriver de videre. Det er uklart om skuddvekslingen foregikk på samme sted.

Det har kommet flere meldinger om denne hendelsen i utkanten av byen, men det er ikke bekreftet hvorvidt dette er i sammenheng med terrorangrepet på La Rambla.