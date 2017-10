Dette vindmonsteret skaper en stormfull helg i Sør-Norge

(Dagbladet): Onsdag melder Yr om en jetstrøm som er på vei inn over Norge. I forbindelse med det ser det ut til å bli en del ruskevær, spesielt i Sør-Norge og på Østlandet.

- Mot helga kan vi få vind opp i liten storm på enkelte steder i Sør-Norge og på Østlandet, opplyser vakthavende meteorolog Tore Vassbø.

Spesielt utfordrende kan det bli for dem som har tenkt seg over fjellet, for i fjellovergangene ser det ut til å bli vanskelige kjøreforhold. Der må man regne med snøføre og kraftige vindkast på de høyeste overgangene.

Jetstrømmen legger seg over #SørNorge og gir en stormfull helg. I #NordNorge er kaldere luft med snøbyger på vei. pic.twitter.com/ZiKKGm1OLH — Meteorologene (@Meteorologene) October 25, 2017

Snø i Nord-Norge

En jetstrøm i seg selv er ikke særlig dramatisk, men derimot noe vi ofte opplever her til lands om vinteren.

- Enkelt forklart er jetstrømmen den kraftige vinden langt opp i atmosfæren som lavtrykkene beveger seg langs. Strømmen kommer fra vest og beveger seg ofte mot Skandinavia om vinteren, sier Vassbø.

Nordlendinger derimot trenger ikke å reise til fjellet for å se nysnø, for store deler av Nord-Norge ser ut til å bli snølagt i løpet av helga.

- Det blir kuling på kysten og en god del regn på fredag. Vinden dreier seg fra vest og mot nordlig kant i løpet av helga. Flere steder vil nedbøren gå over til snø i overgangen fra lørdag til søndag, opplyser Vassbø.

Forholdsregler

I Vegtrafikksentralen har de ennå ikke fått sikre varsler på at forholdene blir like utfordrende som meteorologene melder. Men hvis det skal forekomme utfordrende veiforhold over høye fjelloverganger er det være lurt å ta noen forholdsregler.

- Først og fremst er det nyttig å sjekke informasjonen som Vegvesenet legger ut på sine nettsider. Der finner man føremeldinger for fjellovergangene, sier trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen, Hilde Bjørnstad.

Ekstra mat og klær

Om det er fare for kolonnekjøring er det spesielt viktig å forberede seg.

- Under forhold som gir fare for kolonnekjøring er det lurt å ha full tank, varme klær og ekstra mat og drikke. Dette for å være forberedt på eventuell venting, sier Bjørnstad.

Om du mot formodning ikke har skiftet til vinterdekk ennå, så bør du vurdere det nå.

- Det er nok mange som har gjort det allerede, men vi får fortsatt en del spørsmål om det er mulig å kjøre med sommerdekk ... Og det er det absolutt ikke, sier Bjørnstad kontant.

UP forklarer

Forrige uke informerte utrykningspolitiet på sine Facebook-sider om hvilke regler som gjelder for bytting til vinterdekk og piggdekk.

- Reglene for når bilistene kan sette på piggdekk er 1. november med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor datoen er 16. oktober. Kjører du med piggfrie vinterdekk kan du bytte dekk når du måtte ønske det, skriver UP.

Videre presiserer de at reglene kun er et utgangspunkt og at man må kombinere dem med individuelle erfaringer, klokskap og fornuft.

- Det er hensynet til best mulig trafikksikkerhet som må være avgjørende, og det er føreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep.

I tillegg informerer de om at de vil håndheve lovene med en god dose skjønn.