Diktatoren, kona og «krokodillen»: - Det indre hoffet har gått løs på hverandre

(Dagbladet): - Han gikk til kirken for å finne ut når Mugabe skulle dø. Men han fikk beskjed om at han kom til å dø først.

Det sa Robert Mugabe, Zimbabwes 93 år gamle diktator, om Emmerson Mnangagwa (75) for en drøy uke siden, ifølge BBC.

Visepresidenten hadde flyktet til Kina etter det Mugabe omtalte som et planlagt kupp, og Mugabe var ikke snau i sin omtale av sin tidligere partikollega.

- Vi har lenge visst hvordan han er. Men vi forsøkte å skjerme dere. Han trodde at det å være nær meg ville gi ham presidentjobben. Men jeg døde ikke. Jeg sa ikke opp, slo Zimbabwes president fast etter flere tiår med samarbeid.

Intern maktkamp

Ifølge AFP har Mnangagwas skreppeløshet og evne til å knekke politiske rivaler ført til kallenavnet «krokodillen».

Nå er både Robert Mugabe og kona Grace (52) pågrepet av hæren, ifølge en rekke Twitter-meldinger fra regjeringspartiet ZANU-PF.

Dette kort tid før The Guardian meldte at Emmerson Mnangagwa har reist til hjemlandet, etter å ha satt seg på et fly fra den sør-afrikanske byen Pretoria.

- Det indre hoffet har gått løs på hverandre, sier Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), til Dagbladet om maktkampen mellom Mugabe og den tidligere samarbeidspartneren Mnangagwa.

Skvist ut av diktatorkona

Maktkampen blusset opp tidligere i år da det ble klart at Grace Mugabe siktet seg inn mot visepresidentvervet - og dermed posisjonerte seg som arvtaker til den nåværende presidenten.

- Da hun overbeviste sin mann om å skvise ut Mnangagwa, rokket hun ved maktbalansen i regimet. Det dreier seg om personlige ambisjoner, og ikke noen større politiske visjoner, forklarte Bøås.

Forskeren understreker at Mnangagwa lenge var en politisk støttespiller for Mugabe. Selv har 75-åringen, som i sin tid kjempet i frigjøringskrigen mot Storbritannia, en betydelig maktbase i hæren.

Det er denne som nå har tatt kontroll over landet.

- Vi ønsker å gjøre det helt klart at dette ikke er en militær maktovertakelse. Vi retter oss bare mot kriminelle rundt ham, som begår forbrytelser som fører til sosial og økonomisk lidelse i landet, slik at de kan stilles til ansvar, hevdet en militær talsperson tidligere i dag.

De neste dagene avgjørende

Om en eventuell maktovertakelse skal gjennomføres, mener Morten Bøås at det er avgjørende at en samlet hær står bak trekket.

Samtidig viser han til støttespillerne til Robert og Grace Mugabe.

- De neste dagene avhenger mye av i hvor stor grad tilhengerne deres klarer å mobilisere, sier Bøås, for så å legge til at store deler av befolkningen er frustrert med det sittende regimet.

Det samme gjelder flere mektige nasjoner.

- Gamle onkel Bob (Robert Mugabe. red.anm.) har ikke så mange venner lenger. Vestmaktene, altså USA og Europa, har lenge slått på tromma for å få til regimeendringer, og hvis Mugabes motstandere får til en konstitusjonell endring, vil det ikke komme veldig strenge sanksjoner som følge av dette, mener Bøås.

Bekymring i nabolandet

Regjeringen i mektige nabolandet Sør-Afrika har på sin side uttrykt bekymring i forbindelse med situasjonen, ifølge The Guardian.

Avisa siterer president Jacob Zuma på at han «håper at det ikke blir noe kupp», og at en ukonstitusjonell maktovertakelse vil være i konflikt med interessene til både Sør-Afrika og Den afrikanske union.

- Hva er Sør-Afrikas posisjon når det gjelder Zimbabwe?

- De ønsker å forhindre et totalt sammenbrudd. Det kan potensielt bety enorme flyktningstrømmer fra Zimbabwe, sier NUPI-forsker Morten Bøås til Dagbladet.

Fakta om Robert Mugabe Robert Gabriel Mugabe har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister.



Mugabe ble født ble født 21. februar 1924 nordvest for Harare i det som da var den britiske kolonien Sør-Rhodesia. Han er utdannet lærer, og har i tillegg flere universitetsgrader.



I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat.



Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet. I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister.



Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president. Mugabe har stått for en konfrontasjonslinje overfor Vesten og det hvite mindretallet i Zimbabwe.



Han får også skylden for det tidligere velstående Zimbabwes økonomiske problemer siden begynnelsen på 1990-tallet.



Etter det omstridte presidentvalget i 2009 måtte han gå med på å utnevne sin motkandidat Morgan Tsvangirai til statsminister, men etter å ha sikret seg gjenvalg i 2013 samlet han igjen hele regjeringsmakten i sine hender.



Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med