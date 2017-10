Disse nazitingene er forbudt å selge på QXL. Men på Finn.no omsettes de i stor stil

(Dagbladet): Denne helga beskriver Dagbladet Magasinet hvordan gjenstander fra Nazi-Tyskland og NS-regimet omsettes i stor stil på nett, på markedssider som Finn.no. Der kan man finne alt fra komplette SS-uniformer til hakekorsflagg, Hitler-maleri og NS-propagandaplakater.

Mens land som Tyskland og Østerrike har strenge begrensninger for handel med nazieffekter, særlig med hakekors, er det helt lovlig å kjøpe og selge slike gjenstander i Norge. Magasinet har denne høsten brukt 13 000 kroner på å kjøpe en rekke slike ting på Finn.no fra selgere over hele landet - effektene er i ettertid overlevert Hjemmefrontmuseet.

På Norges største auksjonsside QXL vil man imidlertid slite for å finne nazigjenstander. Nettstedets forbudsliste sier tydelig at slikt ikke er ønsket.

«QXL tillater ikke salg av varer med hakekors, nazisymboler eller nazistisk materiale. Gjelder ikke frimerker og mynter», står det.

Danske eiere

QXL er heleid av danske Lauritz.com. Prosjektleder Susanne Sandsberg grunngir forbudet mot nazigjenstander slik i en e-post til Dagbladet:

- Lauritz.com er et internasjonalt auksjonshus, og vi ønsker ikke å være salgskanal for våpen, militæreffekter og annet materiale fra nazitidas Tyskland. Derfor tar vi ikke effekter med nazisymboler inn til auksjon - dette gjelder uansett hva loven for øvrig sier.

Sandsberg utdyper for øvrig unntakene fra regelen:

1. - Valuta samt former for valuta som frimerker og mynter, hvis de inngår som delelementer i en større samling. Dette gjelder også samlinger av f.eks. tinnsoldater som består av både britiske, amerikanske og tyske tropper - her utsorterer vi ikke de tyske troppene.

2. - Våpen med datidas offisielle våpennummer. Under nazismen ble det i de offisielle våpennumrene tilføyd et hakekors. Dette skjedde på alle våpen uansett om de var til jakt eller krigsbruk.

Brukerne bestemmer

Finn.no, Norges største markedsplass på nett, uttalte i 2006 til Nettavisen at det «ikke er OK at nazistiske symboler videreformidles gjennom oss», men i dag er det altså ingen problemer å søke opp nettopp dette.

- Så lenge vi ikke får sterke reaksjoner fra brukerne våre, legger vi ikke begrensninger på dette, forklarer Christopher Ringvold, produktdirektør for Torget, til Magasinet.

Ringvold sier at det er opp til Finn.no's brukere å avgjøre hva som er støtende, og opplyser at de få reaksjonene de får på nazitingene, dreier seg om salg av kopier.

Men produktidirektøren sier også at Finn.no er åpne for å endre retningslinjene, hvis de skulle få mange brukerhenvendelser på dette området.

- Vi lytter til brukerne våre. Hvis vi skulle få mange henvendelser knyttet til at dette er tilgjengelig på markedsplassen, vil vi ta en ny vurdering, sier Ringvold.