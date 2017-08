DNB: Bedre å leie enn å eie

(Finansavisen:) Den sterke boligprisoppgangen i hovedstaden ble i mai avløst av prisfall. Først med 1,4 prosent, så med 3,1 prosent i juni og deretter med 2,8 prosent i juli. Dermed har mange potensielle kjøpere satt seg på gjerdet, og der mener DNB at de bør bli sittende – i hvertfall hvis de ikke eier en bolig fra før, skriver Finansavisen.

– Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, frem til sommeren 2018. Deretter venter vi stabile priser, og så ny forsiktig prisoppgang i 2019 og 2020. Det innebærer at vi først ved utgangen av 2020 vil være oppe igjen på det nivået vi så i april i år, sier DNB Markets’ sjeføkonom Kjersti Haugland til avisen.

Dermed fraråder hun potensielle førstegangskjøpere å investere:

– Om vi treffer med våre anslag, vil kostnaden ved å leie være mindre enn kostnaden ved å ta opp lån for å kjøpe bolig i et så kort tidsperspektiv som tre til fem år.

Tok feil sist

Haugland presiserer ifølge Finansavisen at anslagene er usikre, og at det både er risiko for et enda større prisfall og at boligprisfallet kan bli avløst av en «markert prisoppgang».

Nettopp det siste skjedde høsten 2013, da Hauglands forgjenger Øystein Dørum gikk ut med det samme rådet.

«Risikoen for at prisene nå skal ta av er ikke stor, og jeg synes det er vanskelig å lage et scenario der man vil tape på å leie,» sa han til Finansavisen for temmelig nøyaktig fire år siden.

Dørum mente boligprisene kom til å stige med 0,5 prosent i 2014, før et prisfall på 1,5 prosent skulle komme i 2015, etterfulgt av et ytterligere prisfall på 1,0 prosent i 2016.

Estimatet viste seg å være helt galt: I 2014 steg Oslo-prisene riktignok bare med 1 prosent, men så løftet nivået seg med 11 prosent i 2015 og hele 15 prosent året etter.

– Det ble veldig galt da Dørum frarådet kjøp i 2013?

– Jeg må igjen presisere at det er en del risiko knyttet til dette. Det er vår beste gjetning, men her er det veldig mange faktorer man ikke har kontroll over, sier Haugland til avisen.

Regnestykket

DNB Markets’ sjef-økonom har tatt utgangspunkt i en toroms leilighet på 50 kvadratmeter i Oslos dyreste bydel, Frogner. Den skal ifølge Eiendom Norges gjennomsnittsberegning koste 4.442.800 kroner. En tilsvarende leilighet kan imidlertid leies for bare 11.500 kroner i måneden.

Ifølge DNBs renteprognose skal boliglånsrenten stige fra 3,0 til 3,5 prosent fra 2018 til 2020.

Hensyntatt transaksjonskostnader, vedlikehold og fellesutgifter, kommer Haugland ifølge Finansavisen frem til en besparelse på nesten 400.000 kroner i løpet av fem år om man velger å leie.

Vippepunktet for at kjøp lønner seg er en årlig boligprisvekst på 2,6 prosent – gitt dagens moderate leieprisnivå.

– Det er vel sannsynlig at leieprisene øker om færre kjøper sin egen bolig?

– Det kan skje. Dette er med tanke på situasjonen som er nå. Men en utleieleilighet indekseres med konsumprisutviklingen, sier Haugland til avisen.

– På Frogner er det vel dessuten relativt rimelige leiepriser sett i forhold til verdien på leilighetene?

– Det er riktig, men det er god klaring i regnestykket.

