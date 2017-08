DNT: Frp dårligst på friluftsliv

Den Norske Turistforening har gått igjennom partiprogrammet og gir Frp to på terningen.

– Det er fordi de har en mye mer liberal holdning til motorferdsel og til utbygging i strandsonen. Det ligger i partiets natur, så å si, at de har de holdningene. De har kommet ut tilsvarende også i andre undersøkelser, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT som samarbeider med Aust-Agder Turistforening under Arendalsuka.

– Frp ønsker også å gjøre naturen mer tilgjengelig for bevegelseshemmede, ikke bare for de sprekeste av oss, svarer stortingsrepresentant Helge André Njåstad.

Men Øveraas avviser argumentet og sier at nyttekjøring, av for eksempel bevegelseshemmede, allerede er lov. At Frp vil vurdere å oppheve vedtatte verneområder og legger mer vekt på privat eiendomsrett framfor allemannsretten gir også dårlig uttelling hos friluftsfolket.

Njåstad avviser at det er noen motsetning mellom styrket eiendomsrett og å bevare allemannsretten. Han bekrefter at partiet vil ha en «kritisk gjennomgang av vernebestemmelsene», blant annet for å se etter «utdaterte» regler.

– I Norge har vi mer enn nok areal og kystlinje til at det både kan legges til rette for mer bygging, og at Norges fineste plasser gjøres tilgjengelig for flere, mener Njåstad.

Dersom friluftsfolk er enig i DNTs vurderinger, bør de imidlertid styre unna de borgerlige på valgdagen. Høyre må nøye seg med en treer. Blant samarbeidspartiene er det Venstre som kommer best ut med en femmer.

MDG tok friluftslivet for gitt

DNT kårer Miljøpartiet De Grønne til vinner. Sammen med SV går de inn for å grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel og foreslår ordninger for utlån av aktivitetsutstyr. Begge får toppkarakteren seks, men DNT mener MDG er hakket bedre, fordi partiet «ser friluftsliv i sammenheng med mange andre saksområder».

At MDG gjør det så godt, overrasker kanskje ikke. Men Øveraas påpeker at partiet ikke gjorde det særlig bra i en tilsvarende kåring før forrige stortingsvalg.

– Satsing på friluftsliv var ikke sterkt til stede i deres program for fire år siden. Det har de endret ganske kraftig etter at vi har vært i dialog med dem, sier Øveraas.

– Vi tok kanskje for gitt at vi var god på det, kommenterer MDG-talsperson Une Aina Bastholm, men påpeker at partiet har vokst og at de gjennom fire år på Stortinget har fått konkretisert politikken sin. Et av partiets forslag er en nærnaturlov, som etter modell av markaloven i Oslo, skal verne skog og mark nær byene.

Hun anklager regjeringen for å stå bak en «stille rasering» av norsk natur, og nevner frislipp av snøscootere og flere skogsbilveier.

En treer til grunneierpartiet

DNT gir Ap en firer, blant annet fordi de også vil sikre allemannsretten, men manglende støtte til å gi mer spillemidler til friluftsliv, trekker partiet ned.

Ved siden av Frp skiller Senterpartiet seg ut, påpeker Øveraas.

I grunneierpartiet er mange skeptisk til vern av naturområder, og DNT mener at programmet er lite forpliktende når det gjelder støtte til allemannsretten og friluftsorganisasjoner. Men Øveraas frykter ikke hans hjertesaker vil tape dersom Ap og Sp sammen overtar regjeringskontorene.

– Mange grunneiere er også friluftslivsfolk, påpeker han.

Uavhengig av hva slags regjering det blir etter valget, det blir vil friluftsliv være viktig, ikke minst som en folkehelsesak.

– Man kan spare mye i helsebudsjettene ved at folk beveger seg ute, konkluderer han.

(NTB)