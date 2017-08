Død mann funnet i skogområde i Nittedal

(Dagbladet): Mandag 21. august ble Nittedal lensmannskontor kontaktet om mulig funn av død person i skogsområdet vest for Kjul i Nittedal kommune, opplyser Øst politidistrikt i en pressemelding mandag foremiddag.

- Vi dro ut og fant levninger av et menneske som bar preg av å ha ligget ute i en stund uten at det var mulig å avdekke kjønn eller alder. Det var sopplukkere som fant den avdøde, forteller Geir Bakk Anthonsen, politioverbetjent ved Nittedal lensmannskontor i pressemeldingen.

Politiet sperret av funnstedet og gjennomførte tekniske og taktiske undersøkelser.

Den avdøde ble rutinemessig sendt til Rettsmedisinsk institutt for obduksjon. Den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at vedkommende er en mann, under 50 år gammel,170-175 cm høy og middels kroppsbygning.

Politiet skriver videre at han var iført en mørk jakke og mørke benklær. Det er ingen umiddelbare tegn på at den avdøde er påført skader av kriminell karakter, bemerker Anthonsen.

Politiet undersøker funnet opp mot personer som er savnet i området. Politiet har rutinemessig fått bistand av ID-gruppa/Kripos.

De har per nå ingen opplysninger om hvem den avdøde er eller hva som har skjedd. Om noen har tips bes de ta kontakt Nittedal lensmannskontor.