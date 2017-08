Død person funnet i Nidelva

(Dagbladet): En død person ble i kveld funnet i Nidelva i Trondheim.

- Vi fikk melding om funnet via AMK litt over klokka halv sju, sier operasjonsleder Anlaug Oseid til Dagbladet. Det var NRK som først omtalte saken.

Personen, som er en mann, er ikke identifisert og vil sendes til obduksjon, forteller operasjonslederen. Personen ble funnet av tilfeldig forbipasserende.

Det ble ifølge operasjonsleder Oseid ikke utført livreddende førstehjelp på stedet.

- Det ble tidlig bekreftet at personen var død, forklarer hun.

- Er det noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt med personen?

- Det er det for tidlig å si noe om. Vi anser dette som et mistenkelig dødsfall fordi det ikke er naturlig at man finner en død person i en elv, sier Oseid og fortsetter:

- Det betyr ikke at vi nå mistenker at det har skjedd noe straffbart med personen. Alt dette er det for tidlig å si noe om nå.

Operasjonslederen forteller at det nå utover kvelden vil bli gjennomført avhør av eventuelle vitner og av de som fant den døde personen.