Dødeligste terrorangrepet siden 11. september:

(Dagbladet): Rundt klokka 20.05 norsk tid tirsdag kveld, få timer før Halloween-paraden i New York startet, kjørte en mann en pickup ned West Side Highway gang- og sykkelfelt på Manhattan.

Den antatte gjerningsmannen, en 29-åring fra Usbekistan, skal ha leid bilen en times tid i New Jersey i forveien.

Krasjer i buss

Nedover gata kjører han på 19 personer, der åtte av dem dør. Mannen kjører mange meter ned gata før han krasjer i en skolebuss i Chamers street.

Like etterpå går gjerningsmannen ut av bilen. Ifølge vitner haltet han, og i hendene hadde en paintballpistol og et softgun. Mannen løper fram og tilbake og roper «Allahu Akbar» (Gud er stor) på veien før han blir skutt av politiet, ifølge New York Times. Skuddet traff ham i magen, ifølge CNN, men skal være utenfor livsfare.

I tillegg til at åtte ble drept, ble elleve skadd i hendelsen som politiet etterforsker som et terrorangrep.

Tirsdagens hendelse er det dødeligste terrorangrepet i New York siden 11. september 2001 da to fly styrtet inn i tvillingtårnene og nesten 3000 mennesker ble drept, skriver New York Times.

Trodde det var en ulykke

Tom Gray, en skolefotograf, var på Warren Street og hørte folk si at det hadde skjedd en ulykke i nabogata. Han gikk til West Street og forteller til The Guardian at en kvinne kom løpende rundt hjørnet og ropte «Han har et våpen! Han har et våpen».

Gray sier til avisa at da han gikk rundt hjørnet så han så en slank mann løpe sørover på West Street med en det som liknet en pistol, og at en mann fulgte etter ham.

Han forteller at han hørte fem eller seks skudd, og at en mann falt på bakken. Deretter kom en annen mann og sparket våpenet den antatte gjerningsmannen hadde, ut av hånda til det som antas å være gjerningsmannen.

- Mye blod

Et annet vitne sier til The Guardian, Uber-sjåfør Chen Yi, sier at han hørte sju til åtte skudd og at politiet pekte pistolene sine mot en mann som knelte på fortauet.

- Jeg så mye blod. Mange mennesker lå på bakken, sier Yi.

En annet vitne forteller til New York Time at han var ute med venner da han hørte folk rope «våpen», «skytter» og «løp av gårde».

- Vi trodde det var en halloween-spøk, sier han til New York Times.

Halloween-paraden i New York gikk som vanlig tirsdag kveld. Halloween-opptoget gjennom Manhattan er en årlig tradisjon, men sikkerheten var tung i storbyen, før timer etter terrorangrepet.

- Jeg lar det ikke skremme meg. Du kan ikke la det stoppe deg fra å leve livet ditt, sa Cathryn Strobl (23) fra New York mens hun ventet på å delta i sitt Buffy the Vampire Slayer-kostyme.