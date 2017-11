Dom: Havnedirektør sparket ikke ansatt for å hevne seg

(Dagbladet): En lenge hemmeligstemplet granskingsrapport til snaut en halv million kroner avdekker drama og lederkonflikter i Oslo Havn.

I rapporten som ble laget av det anerkjente konsulentfirmaet KPMG, står det blant annet at «havnedirektøren har skredet over terskelen for hva som må anses som klanderverdig oppførsel, og over i det som må betegnes som utilbørlig opptreden».

Rapporten var et av flere beviser som ble fremlagt under en flere dager lang arbeidsrettssak i Oslo tingrett i slutten av september.

Det endte med rettssak fordi en avdelingsdirektør som var intervjuet i rapporten nektet å akseptere daværende havnedirektør Anne Sigrid Hamrans beslutning om å gjøre henne overtallig.

Dommen fra Oslo tingrett kom fredag i forrige uke.. Her får avdelingsdirektøren medhold i at oppsigelsen av henne var ulovlig, men ikke i at oppsigelsen skyldes gjengjeldelse etter varsling som følge av at avdelingsdirektøren i granskingsrapporten uttalte seg kritisk om havnedirektøren.

«Ikke tale om»

Det er ikke bestridt at havnedirektøren ved å lese rapporten kunne identifisere avdelingsdirektøren i granskingsrapporten. Avdelingsdirektørens kritikk av havnedirektøren i rapporten faller inn under arbeidsmiljølovens regler om varsling, ifølge retten.

Rettens flertall, bestående av dommerfullmektig Kristin Eide Gotfredsen og Niels Selmer Schweigaard, konkluderer i dommen med at omorganiseringen i Oslo Havn som rammet avdelingsdirektøren var legitimt begrunnet.



«Det var ikke tale om en ugunstig behandling som en følge av, eller en reaksjon på, kritikken [...]», konkluderer flertallet i det som er Oslo tingretts dom i saken.

Uenig med flertallet

Men meddommer Adolf Larsen var uenig med flertallet. Han viser blant annet til vitnemålet fra hovedtillitsvalgt Ola Laskemoen fra Oslo Havn, som i retten fortalte om et møte om omorganiseringen som rammet avdelingsdirektøren.

- Jeg sa at jeg i behandlingen av saken tiltrådte forslaget til vedtak med en kommentar om at «jeg oppfordrer arbeidsgiver om å behandle de berørte ansatte på en god måte», fortalte Laskemoen.

Svaret havnedirektør Hamran hadde gitt, var ifølge Laskemoen:

«Oppfordring ikke mottatt».

Kommentaren kan tyde på at Hamrans motivasjon for å omorganisere ikke bare var å skape en effektiv organisasjon, men også på et sterkt ønske om å bli kvitt avdelingsdirektøren, ifølge meddommer Larsen.

Anne Sigrid Hamran fikk ny toppjobb i Oslo kommune i januar. Dagbladet har tilbudt Hamran å kommentere dommen. Hun har sendt følgende kommentar på epost:

«Dagbladet vinkler ut fra mindretallets syn som legger vekt på hva en fagforeningsrepresentant gjetter at jeg tenkte. Fagforeningsrepresentanten gjettet feil. Ut over dette har jeg ingen kommentarer».

- Fikk frie hender

Dagbladets omtale av det dårlige arbeidsmiljøet i Oslo Havn og styrets behandling av granskingsrapporten ble fremlagt som bevis under arbeidsrettssaken.

Dagbladet har tidligere omtalt at ingen i havnestyret bortsett fra daværende styreleder Bernt Stilluf Karlsen fikk lese den kritiske granskingsrapporten om arbeidsmiljøet i Oslo Havn.

Styrelederen overlot i praksis oppfølgingen av granskingsrapportens konklusjoner om dårlig arbeidsmiljø til havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Meddommer Larsen sier at han ser det sannsynlig at havnedirektøren tok Stilluf Karlsens behandling av rapporten fra KPMG «som et signal om at hun hadde frie hender i den videre prosessen med varslingene, og varsleren, ved Oslo Havn».

- Var lite opptatt av varsleren

Også nåværende styreleder Roger Schjerva får passet påskrevet av meddommer Larsen.

Under rettssaken kom det frem at heller ikke Schjerva som ny styreleder sørget for å la styret lese granskingsrapporten, til tross for at et styremedlem eksplisitt hadde etterspurt rapporten.

Styret har et lovpålagt tilsynsansvar med havnedirektøren som daglig leder i havna som kommunalt foretak.

«Også i det nye styret er behandling av KPMG-rapporten avvist under begrunnelsen at dette ville vært «mistillit mot Havnesjefen». I sitt vitnemål i retten uttalte styreleder Scherva at han oppfattet at Hamran ble renvasket i KPMG-rapporten», fremhever meddommer Larsen.

Han beskriver havnestyrenes oppfølging av rapporten slik:

«Det kan synes som om både tidligere styreleder Karlsen og nåværende styreleder Scherva, la liten vekt på varslingene ved Oslo Havn og på varslerens stilling. Karlsens uttalelser om at styret ikke trengte å se rapporten, og at ledergruppa skulle ordne opp selv, oppfatter mindretallet som et signal om at styrelederen tok Hamrans parti, og var lite opptatt av varslerens stilling, og av arbeidsmiljøutfordringene».

Verken nåværende styreleder Roger Schjerva eller daværende styreleder Bernt Stilluf Karlsen ønsker å kommentere dommen overfor Dagbladet.

Ugyldig oppsigelse

Rettens flertall fant det bevist at omorganiseringen i seg selv var begrunnet i saklige og legitime forhold, der blant annet effektiv organisering med færre avdelinger og avdelingsledere sto sentralt.

Når retten likevel kommer til at oppsigelsen av avdelingsdirektøren er ugyldig, er det etter en vurdering av flere forhold, der det blant annet ble vektlagt at kommunen ikke gjorde nok for å finne nye passende arbeidsoppgaver til avdelingsdirektøren.

Ifølge bevis som ble lagt frem for retten ville Oslo Havn kunne laget en fagstilling til avdelingsdirektøren, men gjorde det likevel ikke, fordi de trodde at hun ikke var interessert.

«Flertallet bemerker i den sammenheng at arbeidsgivers plikt til å tilby annet passende arbeid ikke er begrenset til eksisterende stillinger, men innebærer også en viss plikt til å tilpasse organiseringen av sin virksomhet slik at tilbudsplikten kan oppfylles, dersom dette er mulig», heter det i dommen.

Nå er altså oppsigelsen av avdelingsdirektøren kjent ugyldig.

Trenger tid

- Det er gledelig at vi har vunnet frem i hovedspørsmålet i saken, at dette var en usaklig oppsigelse fra Oslo Havns side. Rettens mindretall har dessuten kommet til at det foreligger en gjengjeldelse, men rettens flertall fant ikke å gi medhold i dette. Vi vil nå lese dommen grundig før vi kan si noe mer om saken, sier avdelingsdirektøren til Dagbladet.

Også Oslo Havn trenger nå tid til å sette seg inn i dommen.

- Vi mottok dommen sent fredag ettermiddag. Vi ønsker derfor ikke å uttale oss ytterligere før vi har fått mulighet til å lese dommen grundig, og vurdert den sammen med vår advokat, sier Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn KF, i en kommentar til Dagbladet