Mannen fikk tidligere i år et forelegg for å ha tyvlånt en politilue og brukt den på sitt profilbilde på Facebook, melder Nord24.

Forelegget var for brudd på straffelovens paragraf 165 for å ha utgitt seg for å være en offentlig myndighet. Han vedtok ikke forelegget og fikk i Hammerfest tingrett en bot på 7200, i tillegg til sakskostnader.

Mannen anket, og saken havnet i Hålogaland lagmannsrett, som sa seg enig med tingretten.

Profilbildet har totalt kostet mannen 11.200 kroner så langt.

(NTB)