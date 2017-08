Dømt til ni års fengsel for overgrep mot egne døtre

En barnefar (44) er dømt til fengsel i ni år for voldtekt og seksuelle overgrep mot sine tre døtre. Saken er del av den såkalte Dark Room-etterforskningen.

Mannen er funnet skyldig i voldtekt av sin sovende, mindreårige datter. I tillegg er han dømt for å ha delt nakenbilder av henne og en annen datter, samt seksuelle overgrep mot den eldste, skriver Bergens Tidende.

- Dommen er knusende i forhold til domfeltes troverdighet og bortforklaringer, sier Ellen Eikset Mjøs, bistandsadvokat for de tre barna og deres mor.

Overgrepene skjedde ifølge dommen i perioden 2013–2015 i en av Bergens nabokommuner. Mannen er også funnet skyldig i å ha fremstilt seksuelle overgrep mot barn i form av bilder og chatting.

Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken.

«Huset hvor overgrepene ble begått var jentenes hjem … og således et sted hvor de skulle kunne føle fullstendig trygghet», heter det i dommen.

44-åringen må betale til sammen 420 000 kroner i erstatning til sine tre døtre.

I retten sa mannen at den ulovlige interessen for alvor eskalerte etter et samlivsbrudd.

- Sykt, det er ikke annet å si, sa mannen i sin rettsforklaring.

84 saker

Operasjon Dark Room startet i januar 2016 etter at en etterforsker ved Vest politidistrikt så konturene av større overgrepsnettverk i forbindelse med en overgrepssak mot en ung mann i Bergen i 2015.

I alt har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av minst 300 barn. Minst 51 personer er involvert i sakene, og alle er menn.

