Donald Trump benåder «USAs tøffeste sheriff» Joe Arpaio. Slaktes av senatorer

(Dagbladet): USAs president Donald Trump har benådet den omstridte sheriffen Joe Arpaio. 85-åringen risikerte seks måneder i fengsel for diskriminering.

- I sin tid som sheriff har Joe Arpaio tjent offentligheten og beskyttet folk fra kriminalitet og ulovlig innvandring. Han er nå 85 år og har tjent landet vårt i beundringsverdige 50 år og er derfor verdig en benådning fra presidenten, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

85 åringen ble nylig funnet skyldig i å ha fortsatt å bruke trafikkpoliti målrettet mot innvandrere etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende.

Trumps benåding av den dømte sheriffen, som skulle få sin straffeutmåling 5. oktober i år, får kritikk fra begge av Arizonas republikanske senatorer.

- Ingen er over loven. Presidentens benåding av Joe Arpaio, som ulovlig gikk spesifikt etter latinamerikanere, underminerer at han hevder å ha respekt for loven, skriver senator John McCain.

- Angående benådingen av Arpaio, skulle jeg heller ønske presidenten hadde respektert den juridiske prosessen, skriver den andre senatoren, Jeff Flake.

- Liker dere sheriff Joe?

Presidenten hintet om benådningen allerede onsdag under et folkemøte i Phoenix Arizona.

- Liker dere sheriff Joe? spurte presidenten og ble møtt med jubel fra salen.

- Vel, jeg spår at det kommer til å gå bra med ham. Men jeg gjør ikke noe i dag eller i morgen. Jeg vil ikke være så kontroversiell, sa Trump.

Han hadde selvsagt rett og benyttet selv muligheten til å benåde sheriffen i natt.

- Takk, Donald Trump, som seer at dommen min bare er en politisk heksejakt. Jeg er beæret og svært takknemlig overfor president Trump, skriver Arpaio på Twitter.

Joe Arpaio ble for alvor kjent da han på 1990-tallet utvidet et lokalt fengsel ved å opprette en teltleir han selv omtalte som en konsentrasjonsleir.

I «teltbyen» han opprettet ved siden av et mer permanent fengsel og temperaturene i teltet nådde over 60 varmegrader. Teltleiren kan huse rundt 2000 mennesker, og alle som soner der var dømt for ikkevoldelige forbrytelser, som for eksempel ruskjøring.

- Hva skal jeg gjøre? Løslate dem fra fengsel fordi det er for varmt?, sa Arpaio til Azcentral.

Tapte sheriffvalg

Teltleiren begrunnet han både med overbefolkning i vanlige fengsler og for å understreke at han var tøff mot kjeltringer.

Teltleiren er blitt besluttet stengt i løpet av året, etter at Arpaio tapte sheriffvalget i november i fjor.

Han har også vært en ihuga tilhenger av Donald Trumps presidentskap og har vært en av de ivrigste til å fremme Trumps konspirasjonsteori om at Barack Obamas fødselsattest er falsk og at presidenten ikke er født i USA.

Vilkårlige trafikkstopp

Han holdt til og med en oppsiktsvekkende pressekonferanse i 2012 der hans etterforskere hevder fødselsattesten var falsk og datagenerert, skriver nyhetsbyrået AP.

Arizona deler en stor grense mot Mexico, og Arpaio og hans betjenter var spydspissen i delstatens strenge innvandringspolitikk. De drev både vilkårlige trafikkstopp av latinamerikanere og tilfeldige patruljer i latinamerikanske nabolag.

Praksisen ble bedømt som ulovlig og diskriminerende og Arpaio ble sist dømt for å ha fortsatt praksisen på tross av ulovligheten.