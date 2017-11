Drapet på kvinnelig jogger ryster den lille byen: 10 000 stilte opp

(Dagbladet): Lørdag 28. oktober la franske Alexia Daval (29) ut på en joggetur. Da hun ikke ga lyd fra seg flere timer senere, varslet mannen hennes politiet.

Kroppen hennes ble funnet to dager seinere, dekket med løvverk og grener i en skog langt unna hennes normale joggerute, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kroppen hennes var delvis brent, og obduksjonen konkluderte med at hun hadde blitt kvalt.

Ifølge AFP skal det ikke være noe som foreløpig indikerer på at hun hadde blitt voldtatt. BBC skriver at gjerningspersonens identitet er ukjent, og at ingen har blitt pågrepet i saken.

– Et sterkt symbol

I den lille franske byen Gray marsjerte mange i stillhet på søndag og lyttet til taler gitt av hennes ektemann Jonathan Daval (33) og andre familiemedlemmer søndag.

Det er kun 5000 personer som bor i den lille byen, men marsjen til minne for Daval samlet rundt 10 000 mennesker, skriver BBC.

Davals mor, Isabelle Fouillot, takket kvinnene og mennene som hadde tatt turen ut for å minnes hennes datter, og andre kvinnelige voldsofre.

– Med denne sportslige gesten gjør dere Alexia til et sterkt symbol for frihet, for alle kvinner til å nyte løping og å leve, sa moren.

I Paris ble det arrangert en joggetur til minne om Daval og andre ofre, skrev France Bleu lørdag. Rundt 200 personer deltok.

Onsdag ettermiddag ble Alexia Daval begravet. Kirken, som inneholder 550 seteplasser, var full og flere hundre mennesker skal ha stått utenfor. Høyttalere skal ha blitt satt opp utenfor, slik at alle som møtte opp kunne delta i begravelsen, skriver franske Le Figaro.

Frykt blant kvinnelige joggere

Drapet har forsterket frykt blant kvinnelige joggere. Flere kvinner har tidligere blitt drept under liknende omstendigheter, skriver The Times.

Siden 2007 har sju kvinnelige joggere blitt drept på landet eller i rolige distrikter i forskjellige deler av Frankrike. Daval skal være den åttende kvinnen som ble tatt av dage på en løpetur.

Gjerningspersonene, alle menn, kjente ikke sine ofre. Seks av mennene har fått lange fengselsstraffer. Tre av mennene hadde tidligere blitt dømt for alvorlige seksuelle overgrep. En mistenkt venter på at rettssaken skal begynne.

Tidligere drap på kvinnelige joggere i Frankrike Gwendoline (23), september 2014: Knivstukket av en 34 år gammel mann imens hun var på joggetur. Gjerningsmannen ble dømt til 25 års fengsel i april 2017.

Knivstukket av en 34 år gammel mann imens hun var på joggetur. Gjerningsmannen ble dømt til 25 års fengsel i april 2017. Jouda Zammit (34), januar 2013: Kvinnen forsvant etter en joggetur. En britisk mann (32) ble dømt til 30 års fengsel for drap.

Kvinnen forsvant etter en joggetur. En britisk mann (32) ble dømt til 30 års fengsel for drap. Marie-Jeanne Meyer (17), juni 2011: Forsvant under en joggetur. Hennes forkullede kropp ble funnet to dager senere. En 20 år gammel mann ble arrestert ett år senere i Spania. Han ble identifisert ved hjelp av DNA-beviser, og ble dømt til livstid i fengsel.

Forsvant under en joggetur. Hennes forkullede kropp ble funnet to dager senere. En 20 år gammel mann ble arrestert ett år senere i Spania. Han ble identifisert ved hjelp av DNA-beviser, og ble dømt til livstid i fengsel. Patricia Bouchon (49), mars 2011: Hun forsvant etter en joggetur 14. januar, og ble ikke funnet før to uker senere. En mistenkt ble arrestert og fengslet i 2015.

Hun forsvant etter en joggetur 14. januar, og ble ikke funnet før to uker senere. En mistenkt ble arrestert og fengslet i 2015. Natacha Mougel (29), september 2010: Kvinnen ble voldtatt, alvorlig skadet og kvalt under en joggetur. Gjerningsmannen (39), som ble dømt til livstid i fengsel, skal ha blitt dømt for kidnapping og voldtekt tidligere.

Kvinnen ble voldtatt, alvorlig skadet og kvalt under en joggetur. Gjerningsmannen (39), som ble dømt til livstid i fengsel, skal ha blitt dømt for kidnapping og voldtekt tidligere. Marie-Christine Hodeau (42), september 2009: Hun ble funnet to dager etter at hun forsvant etter en joggetur. En 48 år gammel mann ble dømt til 22 år i fengsel. I 2002 skal gjerningsmannen ha blitt dømt for kidnapping og voldtekt av en tenåring.

Hun ble funnet to dager etter at hun forsvant etter en joggetur. En 48 år gammel mann ble dømt til 22 år i fengsel. I 2002 skal gjerningsmannen ha blitt dømt for kidnapping og voldtekt av en tenåring. Martine Jung (49), august 2007: Jung ble angrepet da hun var på joggetur. Gjerningsmannen (21) hadde allerede blitt dømt for en voldtekt i 2009, men ble funnet skyldig i drapet av Jung i 2012. Han ble dømt til 20 år i fengsel.



Kilde: Ouest France