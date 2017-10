Drapet på Malta-journalist kan være tilknyttet nettverk med drivstoff-smuglere

(Dagbladet): Et stort nettverk av drivstoff-smuglere mellom Libya, Malta og Italia kan være tilknyttet drapet på gravejournalist Daphne Caruana Galizia (53) på Malta forrige uke.

Galizia, kjent som en fryktløs journalist, ble drept av en bombe som skal ha vært plassert under bilen hun kjørte.

Nå sier en statsadvokat på den italienske øya Sicilia at de «ikke kan utelukke» at personene i dette smuglernettverket er tilknyttet bilbombe-drapet, skriver The Guardian.

Det enorme nettverket involverer også et organisert kriminelt nettverk på Sicilia og det skal være i anledning en etterforskning som har pågått i flere måneder, i Italia, at koblingen skal ha blitt gjort.

- Hun jobbet tidligere med artikler om drivstoff-smugling mellom Libya og Malta, skal statsadvokaten Caramelo Zuccaro ha sagt.

I sitt arbeid med denne saken skal Gazilia ha nevnt navn tilknyttet smuglernettverket offentlig. Som kritisk gravejournalist på Malta, hadde hun mange som mislikte henne.

Artikkelen fortsetter under sakslenka!

En internasjonal gravejournalist, Miranda Patrucic, kunne i et intervju med Dagbladet forrige uke fortelle at hun selv har blitt drapstruet etter journalistiske avsløringer. Hun fortalte Dagbladet at det finnes mange med motiv om å drepe journalister.

Pågripelser dagen etter

Italienske myndigheter gjorde en rekke pågripelser dagen etter at Galizia ble drept. Ingen av de pågrepne skal formelt ha blitt anklaget for å være involvert i drapet på journalisten.

Én av mennene skal ha blitt pågrepet på den italienske øya Lampedusa fredag. Han skal være siktet for å være en del av det ulovlige nettverket på Malta, som skal ha bånd til militsledere i Libya.

Nettverket skal ha smuglet mange millioner euro i drivstoff fra Libya til markeder i Europa. Politiet sier de etterforsker alt mulig etter bilbomba forrige mandag.

En av mennene som er pågrepet skal være en tidligere fotballspiller på Malta. Han skal ha vært en av de Galizia tidligere har skrevet om i sine avslørende artikler.

Ifølge statsadvokaten på Sicilia har det vært utfordrende å få til et samarbeid med myndighetene i Malta om etterforskningen av det store smugler-nettverket.

En forespørsel til etterforskere på Malta skal ikke ha blitt svart på i løpet av 18 måneder.

- Malta har blitt en slags kriminalitet-himmel for alle slags gangstere, sa Zuccaro.

En rekke avsløringer

Politiet på Malta tilkalte forrige uke etterforskere fra FBI, England og Nederland for å bistå drapsetterforskningen. Sønnen til den drepte journalisten, Matthew, har anklaget president Joseph Muscats for drapet. Han har også kalt Malta for en «Mafia-stat».

53-åringen har gjort store avsløringer i arbeidet som journalist. Blant annet avslørte hun at Maltas energiminister og president Joseph Muscats stabssjef hadde hemmelige kontoer i Panama, og at de på denne måten skjulte penger de angivelig hadde mottatt i smøring fra Aserbajdsjan.

Avsløringen vakte stor oppmerksomhet og førte til at det ble holdt nyvalg på Malta. Muscats parti fikk flertall og han kunne derfor fortsette som regjeringssjef