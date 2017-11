Drømmeturen til New York ble et mareritt

(Dagbladet): Fem av de åtte som ble drept i terrorangrepet på Manhattan i New York på torsdag var i et reisefølge på ti menn fra Argentina.

De var i New York for å feire at det var 30 år siden de ble ferdig utdannet. Fire av mennene i reisefølget kom uskadd fra angrepet, én ble alvorlig skadd. Den skadde vil trolig komme seg helt igjen.

Fredag møtte fire av de overlevende pressen for en uttalelse ved det argentinske konsulatet i New York. Juan Pablo Trevisan, Ariel Benvenuto, Guillermo Banchini og Ivan Brajkovic.

Den følelsesladde uttalelsen de leste opp fikk fram tårer i øynene på offiserer ved konsulatet.

Mennene sa at de alltid vil bære med seg den smerten det var å se fem av vennene deres bli drept på en tur de hadde drømt om lenge. Drømmen ble til et mareritt, skriver ABC News.

- Vi ble ført hit på grunn av et vennskap som ble til da vi var unge, som alltid har fulgt oss. Vi vil for alltid sørge over vennene våre. Kjærlighet brakte oss hit, og kjærlighet vil fortsette å holde oss sammen, sa Banchini.

Åtte drepte

- Hvordan har verden blitt? Hvordan kan noen tenke på, planlegge og gjennomføre noe som dette? Vi klarer ikke å forstå det, sa en av de argentinske mennene, Guillermo Banchini.

Etter uttalelsen klemte de fire kameratene, til applaus fra publikum.

Hernan Ferrucchi (47), Alejandro Damian Pagnucco (47), Hernan Diego Mendoza (47), Ariel Erlij (48) og Diego Enrique Angelini (47) var de fra Argentina som ble drept.

Også småbarnsmoren fra Belgia Anne Laure Decadt (31), sykkelentusiast Darren Drake (32) fra New Jersey og Nicholas Cleves (23) fra New York ble drept.

- Kjærlighet hersker over hat og livet råder over døden, sa argentinske Banchini i uttalelsen fredag, før han videre sa at de nå reiser hjem for å ta seg av familiene til de drepte vennene.

Siktet for terror

Usbekeren Sayfullo Saipov (29) er siktet for terror etter angrepet torsdag. Gjerningsmannen kjørte ned en rekke mennesker på en travel gang- og sykkelvei på Manhattan. Totalt 20 mennesker ble rammet, åtte omkom.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg skylda for angrepet, og hevder det var en av gruppas soldater som sto bak. Borgermesteren i New York har også opplyst om at dette var et terrorangrep mot uskyldige mennesker.

Saipov skal ha planlagt angrepet i flere uker. Han skal ha blitt radikalisert etter han kom til USA i 2010.