Dropper evakuering etter at elv flommet over i Trøndelag

(Dagbladet): Politi og brannvesenet rykket ut i forbindelse med at ei elv gikk over sine bredder i Vanvikan i Leksvik kommune i Nord-Trøndelag natt til tirsdag. De skriver at vannmassene truer bolighus.

- Ratvikbekken har gått tilbake, brannvesenet har vurdert at det ikke er behov for evakuering av involverte hus, skriver politiet i Trøndelag politidistrikt på Twitter.

Til VG før det var snakk om en eventuell evakuering, sa de følgende:

- Vi har ikke oversikt over antallet som er rammet, men det er snakk om flere hus. Brannvesenet er på stedet og forsøker å lede elva på nytt spor, sier operasjonsleder Trond Volden.

Dagbladet har forsøkt å få tak i operasjonssentralen i Trøndelag uten å lykkes.

Politi og brannvesen rykker ut ifb. med at ei elv har gått over sine bredder og truer bolighus i Vanvikan. Oppdateres. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) 31. oktober 2017