E-poster på avveie lager bråk for Terje Søviknes

(Dagbladet): E-poster på avveie skaper mer problemer for olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

E-postutvekslingen er mellom olje- og energidepartementets ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot og Andreas Wulff, representant for italienske Eni i Norge. Saken er først omtalt på Upstream.

I e-postene, som også Dagbladet har fått tilgang på, ber Lars Erik Aamot Eni oppgi hvilket år Goliat-feltet går i pluss, slik at Søviknes kan svare Stortinget på det samme.

«Det er en passus vi må være helt 100 prosent sikre på at vi har forstått riktig - det vil nok bli oppfølging på dette punktet. Det er når kontantstrømmen fra Goliat går i null - med 2019 svekkes et av argumentene mot lønnsomhet ved olje og gass i BH betydelig. Vi skriver nå blant annet i brevet. "Goliat-feltet startet produksjon i mars 2016 og forventet levetid omtalt i PUD er 15 år. Operatøren anslår at feltes samlede inntekter, fratrukket driftskostnader, overstiger investeringskostnaden i løpet av 2019», skriver Aamot i e-posten datert 9. oktober.

Feilinformasjon

Goliat-feltet har hatt en rekke problemer etter at produksjonen startet i mars i fjor. Ifølge miljøstiftelsen Bellona er det så langt rapportert om 47 hendelser på plattformen, inkludert gasslekkasjer, strømbrudd og skader.

I svaret til Aamot, skriver Andreas Wulff følgende: «Men for å være helt på den sikre siden kan det godt stå at prosjektet går i pluss ila 2019/2020. Så har vi noen måneder ekstra å gå på».

Kort tid etter gir Terje Søviknes informasjonen videre til Stortinget. 23. oktober skriver Dagbladet at Søviknes har feilinformert Stortinget i denne saken. Søviknes beklaget, og det ble siden klart at oljeministeren ikke vet når Norge vil tjene penger på Goliat.

Lys og lykter

Det var SV som stilte Søviknes spørsmål om når Goliat ville være lønnsom. Lars Haltbrekken (SV) mener e-postavsløringen viser at regjeringen strekker seg langt for å finne tall som gangner Goliat.

- Olje og energiministeren leter med lys og lykter etter svar som fremstiller skandaleprosjektet Goliat i et best mulig lys. Det gjør at vi ikke får den informasjonen vi trenger og det er svært alvorlig, sier han til Dagbladet.

Det skal ligge rundt 180 millioner fat med olje under havbunnen på Goliat-feltet. Det er investert over 50 milliarder kroner i Goliat, og det hersker stor usikkerhet rundt hvor høy oljeprisen må være før olja som pumpes opp fra havbunnen i det hele tatt er lønnsom.

Avviser press

Olje- og energiminister Terje Søviknes avviser at e-postene viser at departementet har lagt føringer på Eni for å få de tallene som passet den politiske ledelsen best.

- Det er ikke lagt noen føringer på tallgrunnlaget som er innhentet. Departementet har på vanlig måte bedt om de tall som gjør at spørsmålet fra stortingsrepresentanten kan besvares på en god måte, sier han til Dagbladet.

Ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot ønsker ikke å kommentere saken.

- Eposten er skrevet som en ekstra kvalitetskontroll på de tall selskapet hadde oppgitt til departementet for å sikre at Stortinget fikk riktige opplysninger. Avsnittet om lønnsomhet er skrevet for å understreke viktigheten av at korrekte tall ble oppgitt, fortsetter han.