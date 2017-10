Eierne av Norlandia med 200 millioner hver i formue

(Dagbladet): Private velferdsaktører som Aleris, Attendo, Espiras og Norlandia tjente til sammen 1,5 milliarder kroner på å selge tjenester i Skandinavia i 2015, viser tall fra Klassekampen.

I høsten valgkamp ble ordet «velferdsprofitører» hyppig brukt, særlig av Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Med uttrykket menes aktører som driver private velferdstjenester, og som tar ut profitt av tjenestene. Også SV hadde som en av sine viktigste valgkampssaker at det skal være «profittfri velferd innen barnehager, barnevern og asylmottak, samt sykehjem. »

1,7 milliarder

En gjennomgang gjort av Fagbladet viser at selskapene som driver kommersiell eldreomsorg, omsatte for 1,7 milliarder kroner i 2016, og nesten 10 milliarder kroner de siste ti årene.

Brødrene Kristian og Roger Adolfsen er blant dem som har tjent store penger på velferdstjenester som barnehager, sykehjem og asylmottak.

Tall fra skatteetaten viser at brødrene har i overkant av 200 millioner hver i formue.

Kristian Adolfsen hadde i 2016 en inntekt på 13 millioner kroner. Roger Adolfsens inntekt var 8 millioner.

Ifølge Dagens Næringsliv økte Adolfsen-brødrenes selskap Hospitality Invest omsetningen med nær sju millioner kroner i 2016.

- Det går bra. Det går som forventet, uttalte Roger Adolfsen, som er daglig leder i Hospitality Invest til DN i mars i år.

I 2015 ga også asyltilstrømningen utslag i likningstallene, og Adolfsen-brødrene tjente også gode penger på mottak.

Mer enn 200 millioner i formue

Roger Adolfsen skriver i en SMS til Dagbladet at han ikke har noen direkte inntekter fra Norlandia, men en fast lønn på et normalt nivå fra morselskapet Hospitality Invest. Han har også inntekt fra det private investeringsselskapet Mecca Invest AS.

- Dette selskapet driver med investeringer i aksjer innenfor mange forskjellige bransjer, skriver Adolfsen.

Heller ikke Kristian Adolfsen har tatt ut lønn fra Norlandia, skriver han i en e-post. Han forklarer at dette er fordi han ikke er direkte ansatt i Norlandia. Som broren tar han ut lønn fra morselskapet Hospitality Invest.

- Der har jeg en normal lønn for en slik stilling, på cirka 1,6 millioner kroner. Mine samlede lønns- og styrehonorarinntekter utgjør ca 2 millioner kroner. Resten av inntektene mine kommer fra mitt private investeringsselskap Klevenstern AS, skriver han i e-posten.

- 2,5 millioner i utbytte

Adolfsen forklarer videre at Klevenstern AS eier en stor del av Hospitality Invest AS, som igjen eier Norlandia Health & Group AS.

- Hospitality Invest AS har et børsnotert obligasjonslån med en lånebetingelse, som medfører at min bror og meg maks kan ta ut kroner 2,5 millioner. Uansett hvor mye Norlandia tjener, får ikke vi ut mer enn de kroner 2,5 millioner i utbytte til oss to privat, skriver han i e-posten.

Benn Eidissen og Even Carlsen solgte seg ut seg ut av konsernet i fjor. Ifølge avisa Bodø Nu skal prisen for deres aksjer være satt til 500 millioner kroner. Brødrene skal ha fått 250 millioner kroner hver.

Ingen av dem ønsket den gang å kommentere prisen overfor Bodø Nu. Men i en uttalelse til Avisa Nordland virket Eidissen fornøyd:

- Jeg brukte 10 sekunder på å bestemme meg da jeg fikk tilbudet og så prisen, uttalte han til avisa.

Verken Carlsen eller Eidissen ønsker å kommentere denne saken overfor Dagbladet.

Tjener på mottak

Skattetallene fra 2015 viste at den store asyltilstrømningen gjorde utslag for mange aktører i mottaksbransjen. Også i 2016 var det gode penger å tjene på asylmottak.

Lederne av Link AS har ifølge skattelistene gjort det godt, også i 2016. Selskapet eier åtte mottak rundt om i landet og lederne kan ta ut millionlønninger.

Selskapets daglige leder Hallstein Saunes hadde 3,2 millioner kroner i inntekt i 2016. Samtidig har han en formue på 11 millioner kroner.

Dagbladet har ikke lykkes i å komme i kontakt med Saunes. Tidligere har han forklart den høye inntekten til E24.

- Det er en betydelig risiko forbundet med å drifte mottak. Vi har kontrakter som kan sies opp med tre måneders varsel og særlig i forhold til den eiendomsmassen vi stiller til rådighet er det en vesentlig økonomisk risiko, har Saunes tidligere uttalt til E24.

Styreleder i Link, Morten Jørgensen, hadde ifølge tall fra skattelistene en inntekt på 5,5 millioner kroner i 2016. Han forklarer at han har samlet sine forretningsinteresser i ett selskap, og tar utbytte derfra.

- Det jeg har tatt i utbytte er knyttet til finansiering av hus. Det er høye tall fordi 2016 var et spesielt år, sier Jørgensen til Dagbladet.

Han fortsetter:

- Mitt utbytte fra eget selskap er omtrent tilsvarende min fortjeneste på investering med grønn tjenesteyting. Alt overskudd fra asylmottaksdrift er inntakt og klar for nye investeringer.

I løpet av 2017 har flere mottak blitt lagt ned, som følge av den lave asylanttilstrømmingen. UDI har sagt opp kontrakten med Links mottak på Hareide på Sunnmøre.

Navn Tittel Inntekt Skatt Formue Kristian Adolfsen Eier Norlandia 13 264 339 6 340 782 251 150 511 Roger Adolfsen Eier Norlandia 8 275 308 4 859 282 255 029 295 Benn Harald Eidissen Tidligere eier Norlandia 30 610 215 12 029 528 359 369 582 Even Carlsen Tidligere eier Norlandia 20 567 038 7 148 406 137 083 171 Una Aas Eier Unicare 1 373 151 468 744 9 918 995 Tom Tidemann-Andersen Eier Unicare 2 118 775 979 869 20 356 024 Liselott Kilaas Konsernsjef Aleris 9 331 356 2 500 253 0 Marit Lambrechts Administrerende direktør Espira 2 830 057 1 184 950 10 471 528 Jørund Skurdal Styremedlem Link 5 978 074 2 026 782 37 176 136 Øystein Inge Hareide Varamedlem Link 7 352 969 2 379 479 20 452 749 Morten Jørgensen Styreleder Link 5 543 608 2 002 863 20 685 620 Hallstein Saunes Daglig leder Link 3 231 504 1 176 191 11 144 296 Østen Owren Styreleder, Norsk Mottaksdrift 261 659 70 254 0 Per Erik Lykstad Styremedlem, Norsk Mottaksdrift 1 816 376 850 520 1 281 825 Bjønne Owren Varamedlem Norsk Mottaksdrift 1 956 664 875 038 2 564 993 Olav Strand Daglig leder Ostra Consult 581 738 243 020 5 638 651 Mai Os Eier Ostra Consult 688 103 195 722 2 809 035 Per Reidar Bendiksen Daglig leder DP Holding 1 770 523 1 164 227 54 417 179 David Bendiksen Eier DP Holding 1 619 651 719 066 13 709 861 Kjell Åge Andreassen Varamedlem Nord-Norsk Mottakssenter 6 526 172 3 111 136 20 584 703 Jan Ove Edvardsen Varamedlem Nord-Norsk Mottakssenter 4 057 702 1 846 846 0 Arne Os Styreleder Ostra Consult 677 454 239 576 0 Lars Håkon Blostrupmoen Eier Blostrupmoen Medical Equipment AS 4 350 103 1 535 661 0 Torrey Nørsett Daglig leder MD Solutions 2 848 088 1 222 753 10 175 585 Alfred Ydstebø Styreleder Arbi Vekst 7 574 412 3 118 209 14 131 808