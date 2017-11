Eks-Bandidos-topp Lars Harnes snakker for første gang: - Jeg skulle skremme Saber

(Dagbladet): Tidligere Bandidos-leder Lars Harnes (49) har ikke latt seg avhøre av politiet under «Operasjon Sult». Sammen med Nokas-dømte Metkel Betew (39), er Harnes i Oslo tingrett tiltalt for å ha planlagt å drepe Imran «Skrue» Saber (39).

I dag, to år etter politiaksjonen, forklarer Harnes seg for første gang.

- Jeg skulle treffe Saber og få ham til å slutte å plage en kar, sier Harnes.

Lars Harnes ble pågrepet i garasjeanlegget under Sabers bolig på Sinsen 21. juli 2015, maskert og med en pistol med lyddemper.

Tok oppdraget

Harnes sier at han handlet på vegne av en person da han oppsøkte garasjeanlegget på Sabers adresse. Hvem denne personen han handlet på vegne av, ønsker ikke Harnes å navngi. Han ønsker heller ikke å si hvem som angivelig skal ha plaget Saber.



Påtalemyndigheten mener at Harnes handlet på vegne av Metkel Betew. Det avviste Harnes.

Ifølge aktor var Harnes ikledd nylonstrømper på under- og overkroppen, blå hansker teipet til nylonstrømpene, finlandshette og hjelm med sotet visir da han ble pågrepet i garasjeanlegget juni i 2015. Han kom seg dit med en stjålet Vespa. Ifølge påtalemyndigheten var det for å skjule DNA. Det bekreftet også Harnes.

DNA

- Jeg hadde på meg alt dette for å ikke legge igjen DNA i garasjen. Jeg visste ikke hva som ville møte meg i garasjen. Jeg vet ikke så mye om Saber og hvordan han ville reagere, sier Lars Harnes, og forteller at han aldri har møtt «Onkel Skrue» før.



- Hvordan hadde du tenkt å true Saber, spør aktor Geir Evanger.

- Jeg skulle møte ham og snakke litt med ham. Jeg skulle skremme ham. Han skulle få det litt ubehagelig. Jeg ville at han skulle kjenne på sin egen medisin.

På spørsmål om hvorfor Harnes dro til garasjen og ikke hjem til Saber, svarer han følgende:

- Jeg hadde tenkt å overraske han i garasjen og få han til å slutte å plage en kar. Saber skulle få en ubehagelig opplevelse, sier Harnes.

Årsaken til at den tidligere Bandidos-toppen tidligere ikke har forklart seg, er ifølge Harnes' forsvarer Øyvind Bratlien at «Harnes ikke under noen omstendigheter» snakker med politiet.

Da tiltalebeslutningen ble lest opp av dommer Nini Ring i september, nektet den tidligere Bandidos-lederen straffskyld for drapsforsøket og -planleggingen. Harnes sier seg imidlertid skyldig i å ha hatt med seg pistolen, og ha kjørt den stjålte scooteren han kjørte til garasjeanlegget. Også Metkel Betew nekter straffskyld.

Tok forholdsregler

Politiet mener han seks ganger kjørte en stjålet scooter til og fra adressen med hensikt å drepe «Skrue» - som imidlertid var under politiets beskyttelse. Ifølge politiet skal Harnes og Betew ha kartlagt bevegelsesmønsteret til Saber ved blant annet å gjøre seg kjent med når Saber normalt forlot boligen og når han var bortreist.

- Hvorfor tok du forholdsreglene?

- Saber har blitt skutt tidligere, og tenkte at han kanskje var litt på vakt. Jeg visste ikke hvordan han ville reagere.

Da Harnes ble pågrepet juni 2015, var han inne i garasjeanlegget. Garasjeanlegget hadde han tilgang til gjennom en portåpner. Ifølge Harnes fikk han portåpneren av samme person som ga ham oppdraget om å møte Saber.

Selvforsvar

Den tidligere Bandidos-lederen sier at han hadde med meg våpen av flere grunner.

- Det ene var selvforsvar, for jeg visste ikke hvordan han ville takle å få besøk, og skapte en illusjon dersom han ikke sluttet å plage karen, sier han.

I juni 2015 ble Harnes pågrepet. Oppdraget om å snakke med Saber, mener Bandidos-lederen at han fikk juli 2015.

Seks ganger mener politiet at Harnes dro opp til garasjeanlegget på Sinsen, på Sabers adresse. Harnes skal ha vært på garasjeanlegget til omtrent samme tidspunkt hver gang. Etter å ha vært der i 30 til 50 minutter, dro han tilbake til et annet garasjeanlegg for bytte til andre klær i en varebil han hadde stående. Det bekrefter Harnes.

- Du byttet klær, hadde pistol, lyddemper. Hvorfor så mye, for en liten skremmeaffære? Spør aktor Geir Evanger

- Jeg hadde sittet en lang forvaringsdom. En liten trussel kan få store konsekvenser for meg. Derfor tar jeg de forholdsreglene jeg tar. Det gjelder også når jeg holder på med klossene (en kloss hasj er en kilo, red.anm.).

- Hvorfor spurte denne mannen deg om hjelp? spør aktor Geir Evanger.

- Kanskje jeg var den eneste som han kjente som ville hjelpe han med dette problemet.

Evanger sa onsdag at det var mistenkelig kontakt mellom Harnes og Betew før og under de mange turene til garasjeanlegget. Kontakten mellom de to foregikk gjennom en mellommann og de møttes på steder ute i det fri. Ifølge påtalemyndigheten møttes de blant annet på Ormøya og Lørenskog kirkegård. Harnes forklarer at kontakten måtte gå gjennom en annen person, på grunn av Betews strenge restriksjoner.

Omfattende sak

Hele 13 menn i alderen 25 til 55 er i Oslo tingrett tiltalt i den omfattende saken som bygger på Oslo-politiets store aksjon «Operasjon Sult». Ifølge tiltalen er mennene involvert i en hardkokt kriminell gjeng ledet av Nokas-dømte Metkel Betew (39), og har drevet narkotikainnførsel, våpenanskaffelser og lagt spektakulære ransplaner som omfattet et anslag mot et verditransportfly på Gardermoen.

Tiltalelisten er på 14 punkter og på seks av punktene står den tidligere Bandidos-lederen Lars Harnes (49).

Rettssaken startet i september og er ventet å vare fram til jul.