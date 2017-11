Ekskona til massedrapsmannen: - Han hadde mange demoner og hat inni seg

NEW YORK (Dagbladet): Søndag 5. november under gudstjenesten gikk Devin Patrick Kelley til angrep på First Baptist Church i Sutherland Springs i Texas. 26 personer ble drept, 20 skadd. Nå forteller ekskona Tessa Brennaman (25) om hvordan hennes korte ekteskap med ham, var et liv i konstant frykt.

- Han hadde rett og slett mange demoner og hat inni seg, sier hun i et intervju med CBS News.

I 2013 sa Kelley seg skyldig i en militærdomstol for anklagene om at han hadde slått, sparket, forsøkt å kvele og dratt Tessaman etter håret. Han innrømmet også å ha påført sin daværende kones lille sønn brudd på hodeskallen. Kelley ble avskjediget fra luftforsvaret, fikk reduksjon i rang og satt fengslet i 12 måneder.

Drapstrusler

I intervjuet beskriver Tessaman Kelleys voldelige oppførsel. En gang reagerte han voldsomt da hun hadde fått en fartsbot.

- Han hadde et våpen i et hylster. Han tok ut våpenet og holdt det mot tinning min og sa: «Ønsker du å dø? Ønsker du å dø?», forteller ekskona.

Stadig flere detaljer begynner å komme ut om massedrapsmannen, som selv tok sitt eget liv under en biljakt etter skytemassakren.

Tessaman forteller at Kelley gjentatte ganger truet med å drepe henne og hele familien hennes. Hun skilte seg fra ham i 2012, og han giftet seg på nytt i 2014.

Skremt

En av Kelleys kolleger i Luftforsvaret, Jessika Edwards forteller til New York Times at hun ble skremt over hans voldsomme sinne da de jobbet sammen i 2011.

- Han var en fyr helt på kanten. Dette er ikke bare etterpåklokskap. Han skremte meg denne gangen, sier Edwards til avisa.

Hun forteller at han blant annet kom til sosiale tilstelninger kledd fullstendig i svart og med en svart frakk. Hun forteller at Luftforsvaret forsøkte å takle Kelley med terapi og andre tilnærminger. Edwards beskriver også hvordan Kelley gråt, skrek, skalv i sinne og truet med å drepe sine overordnede da han ble straffet for dårlig oppførsel.

Hun var så bekymret for oppførselen hans at hun advarte andre om å være forsiktige rundt ham ellers kunne han komme tilbake og skyte omkring seg.

Etter at han forlot militæret, skal han ha kontaktet Edwards på Facebook og sendt henne opprørende meldinger om massedrapsmannen Dylann Roof, som gikk til angrep mot en kirke i Charleston i Sør-Carolina i 2015.

Minnesmerke

Luftforsvaret innrømmet denne uka at de ikke hadde varslet FBI om voldsdommen slik de er pålagt. Dermed dukket den ikke opp i bakgrunnssjekken da Kelley kjøpte våpnene som ble brukt under skytemassakren.

Naboer av Kelley fortalte tidligere denne uka til Dagbladet om hvordan de ofte hørte skyting fra eiendommen der han bodde i New Braunfels om lag 50 kilometer unna kirken.

Politiet tror motivet for skytemassakren var en konflikt med svigerfamilien, som vanligvis gikk i First Baptist Church. Før masseskytingen hadde han sendt truende tekstmeldinger til svigermora. Bestemora til Kelleys nåværende kone, Lula White (71), er blant de 26 som ble drept.

Kirken står nå åpen og fylt med kulehull. Den vil fungere som et midlertidig minnesmerke inntil bygningen skal rives. Det vil aldri bli planlagt noen flere gudstjenester i bygget, og de gjenværende medlemmene i kirken planlegger å bygge en ny kirke på en annen eiendom de eier.