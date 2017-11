Ekspert: Oljeprisen kan gå til himmels

(Hegnar.no/Finansavisen): Nordeas sjefanalytiker for olje, Thina Margrethe Saltvedt, jekker opp sine oljeprisestimater.

Ifølge en oppdatering sendt ut onsdag morgen øyner hun nå en gjennomsnittspris på 55 dollar fatet for Brent-olje i 2017, 63 dollar i 2018 og 66 dollar fatet i 2019.

Dette innebærer en oppjustering fra 53 dollar for 2017, 55 dollar for 2018 og 60 dollar for 2019.

Saltvedt viser i korte trekk til at tilbuds- og etterspørselsbalansen strammer seg til raskere, og at den geopolitiske risikoen har økt.

- Sårbare oljepriser

Samtidig er hun rask med å påpeke at dagens oljepriser er sårbare.

- En stor mengde spekulative penger har bidratt til å løfte prisene de siste tre månedene. Dette kan selvfølgelig tørke opp. Økende politisk risiko i Midtøsten, spesielt med utviklingen i Saudi-Arabia, uoppgjorte konflikter i Nord-Irak eller økende fiendtlighet mot Iran kan helt klart kutte produksjonen og medføre en kraftig oppgang i oljeprisene, skriver Saltvedt.

- «The sky is the limit» for oljeprisene hvis en krig bryter ut i Midtøsten-regionen, eller regimet i Saudi-Arabia blir mindre stabilt. Ingenting er sikkert, men det er god grunn til å tro at den relativt lange perioden med ro i oljemarkedet kan gå mot sin slutt, legger hun til.

Tror OPEC forlenger

Saltvedt viser til at OPECs etterlevelse av de avtalte produksjonskuttene har vært historisk høy.

- Samtidig har oljeetterspørselen steget friskt, trigget av lave oljepriser og lagerbygging i Kina. OECD-lagrene viser nå endelig tegn til å trekke seg tilbake, noe som støtter et høyere oljeprisnivå, skriver sjefanalytikeren.

Hun venter at OPEC vil forlenge dagens kuttavtale (som går ut 31. mars 2018) ut 2018 på OPEC-møtet i Wien 30. november.

Saltvedt påpeker videre at Saudi-Arabia fortsatt trenger oljepriser rundt 70 dollar for å balansere sine budsjetter. Hun venter at OPEC sikter mot oljepriser på 60-70 dollar fatet.

- Saudi-Arabia styrer

Oljeprisene reagerte tidligere denne uken opp på at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har igangsatt en omfattende aksjon mot korrupsjon.

Foreløpig er et titalls prinser, ministre og andre innflytelsesrike personer arrestert.

Etter kronprinsens maktgrep føler oljeanalytiker Trond Omdal i Pareto Securities seg enda sikrere på at de OPEC-regisserte kuttene forlenges, og dermed at oljeprisen ikke faller tilbake i 2018.

- Jeg tror Saudi-Arabia styrer mot en oljepris på 65-70 dollar fatet mot slutten av 2018, når Saudi Aramco skal børsnoteres, sier han til Finansavisen.

- Bin Salman trenger økonomisk vekst og dermed et litt mer ekspansivt budsjett. (…) Sånn sett er han mer avhengig av en høyere oljepris, legger Omdal til.

Han ser også en eskalering av Saudi-Arabias konflikt med Jemen, mot Iran og Hizbollah i Libanon.

Analytiker: Fin miks

Både Omdal og oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets vil ifølge avisen likevel avvente til etter OPEC-møtet med å oppjustere sine oljeprisestimater.

Kjus mener reduserte oljelagre gjør oljeprisen mer sårbar for geopolitisk risiko.

- Det har vi ikke sett på flere år nå. Da lagrene var høye, var ikke markedet villig til å se på geopolitisk risiko. Nå har vi en risikopremie basert på det som skjer i Saudi-Arabia, trøbbel i Kurdistan og nye trusler fra (den militante gruppen) Niger Delta Avengers i Nigeria, som erklærer at våpenhvilen er over, sier han.

- I tillegg er det igjen problemer på Libyas Sharara-felt. Det er en fin miks for oljeprisen, avslutter Kjus.

Oljeprisen litt ned

Sharara er OPEC-medlemmet Libyas største oljefelt, med påviste reserver på tre milliarder fat og en produksjonskapasitet på 330.000 fat per dag.

Feltet sliter med sikkerheten, og produksjonen måtte så sent som i oktober stoppes i tre dager etter at den ble blokkert av en militant gruppe.

Oljeprisen korrigerer litt ned i onsdagens handel.

Brent-olje for levering i januar omsettes for 63,47 dollar fatet, tilsvarende et fall på 0,4 prosent.

Den amerikanske lettoljen (WTI) faller 0,4 prosent til 56,97 dollar fatet.

