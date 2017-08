Ekspert om den mystiske disen som førte til at 133 strandgjester måtte på sykehus: - Et meteorologisk fenomen

(Dagbladet): 133 strandgjester nær Eastbourne i England ble søndag sendt til sykehus etter at de begynte å kaste opp og svi i øynene som følge av et ukjent kjemisk utslipp i lufta.

Stranda Birling Gap var fullpakket av strandgjester som koste seg i varmen da området plutselig ble dekket av en ukjent «kjemisk dis» og folk meldte om sviende øyne og hals, pusteproblemer og oppkast, ifølge politiet i Sussex.

Området ble evakuert som følge av hendelsen, og personer som bodde i nærheten ble bedt om å holde alle dører og vinduer lukket.

Mandag hadde lufta klarnet, og ifølge politiet i Sussex var det igjen trygt for publikum å oppholde seg i området, skriver BBC.

Foreløpig er det ikke klart hva som forårsaket utslippet, og hvor den ukjente disen kom fra. Politiet etterforsker nå saken.

- Kan skje igjen

En toksikolog den engelske avisa Sky News har pratet med, tror imidlertid at disen kan skyldes kjemikalier fra tysk eller fransk trafikkforurensning som kom over den engelske kanal.

- Det ser ut til at været generelt har en tendens til å presse ting mot den delen av kysten. Tidevannet og vindene går slik, sier toksikolog John Hoskins til Sky News.

Han kaller hendelsen et meteorologisk fenomen, og mener det kan skje igjen.

- Søndagens varme og solfylte vær skapte i hovedsak det som var en fotokjemisk dis som inneholdt en rekke kjemikalier som er farlig for helsa, sier Hoskins.

Tror ikke det var klorgass

Flere av strandgjestene som måtte på sykehus, har fortalt at de kjente klorlukt i lufta.

- En tåkedis kom plutselig sigende inn over oss. Det var kraftig klorlukt i lufta. Det var definitivt en uvanlig hendelse, tatt i betraktning av at det var en vakker skyfri solskinnsdag ti minutter tidligere, sa Kyle Crickmore til BBC, som var på stranda sammen med familien.

Brann- og redningsetaten i East Sussex mener det er høyst usannsynlig at det dreide seg om utslipp av klorgass.

Det tror heller ikke toksikologen Sky News har pratet med.

- Det er nesten helt sikkert at det ikke var klorin, det var lukten av ozon som lukter veldig likt. Ozon merkes i brystet eller hjertet. Det er umulig å forutse, og det kunne ha blåst opp i luften, eller som i dette tilfellet hvor det blåste helt ned til bakkenivå. Det er et fenomen vi kan finne i enhver by, sier Hoskins til avisa.

Tidligere hendelser har vært knyttet til et industrianlegg i Frankrike, ifølge BBC.

Politiet i Sussex har uttalt til BBC at de tror disen som oppsto søndag var en isolert hendelse, og at de ikke forventer at den vil komme tilbake.