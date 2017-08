Eksplosjon onsdag knyttes til terrorangrepet i Barcelona

(Dagbladet): Politiet i Catalania opplyser torsdag kveld at én person ble drept i en eksplosjon i et hus i Alcnar (rundt 200 kilometer sør for Barcelona) onsdag, og at denne hendelsen knyttes til dagens terrorangrep i hovedgata i La Rambla.

Syv mennesker ble skadd i eksplosjonen onsdag kveld, som totalskadet det aktuelle huset. Ifølge BBC, som refererer til spanske medier, ble flasker med propan og butan funnet på stedet.

Politiet mistenker at huset som eksploderte, ble brukt til å lage eksplosiver.

- Det ser ut til at store mengder gass førte til eksplosjonen, sier politisjef Josep Lluís Trapero.

- Mål om å drepe mange

En varebil kjørte torsdag ettermiddag full fart inn i en folkemengde i den travle hovedgata La Rambla. 13 mennesker døde og over 100 er skadd i terrorangrepet.

- Angrepet var tydelig et terrorangrep, med mål om å drepe så mange mennesker som mulig, sier politisjefen i en uttalelse.

To menn er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet og politiet opplyser at sjåføren av varebilen som feide ned store mengder mennesker på La Rambla, ikke er en av de pågrepne.

De to mennene ble pågrepet i to forskjellige byer i Catalonia - en i Ripoll og en annen i byen Alcanar, hvor det skjedde en eksplosjon onsdag.

Alcanar ligger ved kysten i Spania, rundt 200 kilometer sør for Barcelona, mens Ripoll ligger om lag 100 kilometer nord for Barcelona.

Jihadistangrep

Statsminister Mariano Rajoy sier på en pressekonferanse seint torsdag kveld at angrepet var det et «jihadistangrep». Rajoy skriver på Twitter at det er erklært tre dager landesorg i forbindelse med terrorangrepet.

Deler av gågata La Ramla er åpnet igjen etter angrepet, skriver El País.

Dagbladet kommer med mer.