El Pais: Alle fire etterlyste er drept. Dette vet vi om personene som er innblandet i terroren

SISTE: Sent fredag kveld bekrefter spansk politi at den hovedmistenkte, 17 år gamle Moussa Oukabir, ble drept i en skuddveksling med politiet natt til fredag.

(Dagbladet): Fem personer er pågrepet i forbindelse med torsdagens terrorangrep. Fem personer som utførte terrorangrepet i Cambrils er skutt og drept. Politiet gikk i ettermiddag ut med etterlysning etter fire mistenkte menn.

Den spanske avisa El Pais, som viser til politikilder, skriver at alle de mistenkte som ble etterlyst i kveld, er blant de fem som ble skutt og drept av politiet under aksjonen i Cambrils i går.

Politiet sendte i dag ut bilder av de fire mistenkte. Ifølge El Pais er det snakk om Mohamed Hychami (20), Younes Abouyaaqoub (24), Said Aallaa (18) og Moussa Oukabir (17). Domstolen har sendt ut en ordre om å arrestere de mistenkte.

De etterlyste kommer fra henholdsvis byene Ribes de Freser og Ripoll. Politiet har ifølge El Pais sagt at det er snakk om en terrorcelle med unge folk, som har planlagt angrepet i flere måneder.

De fem pågrepne

Dagbladet ble vitne til en femte pågripelse fredag kveld, utenfor blokka i Ripoll hvor en av de mistenkte, Said Aallaa (18), bor. Det er foreløpig uvisst om det er Said som er den femte pågrepne.

Ingen av de første fire som er pågrepet skal ha noe historie med terrorisme, opplyste politiet fredag formiddag. Det er imidlertid ukjent hvem den femte pågrepne personen er, og hans historie.

Mistenkt nummer én: Driss Oukabir (28) - storebroren til mannen politiet antar at kjørte varebilen inn i folkemengden på La Rambla.

Driss ble pågrepet ved Ripoll politistasjon da han selv dukket opp og hevdet at lillebroren hans hadde stjålet ID-papirene hans. Det etter at politiet hadde etterlyst ham og offentliggjort et bilde av ham, skriver flere spanske medier. Han har nektet all form for innblanding i terrorangrepet.

Driss er fransk statsborger, men kommer opprinnelig fra Marokko. Facebook-siden hans, som nå er blitt tatt ned, viser at han bor i Ripoll, skriver SkyNews.

Mistenkt nummer to: En mann som er spansk statsborger. Mannen kommer opprinnelig fra Melilla, en selvstyrt spansk by i Marokko.

Han ble pågrepet i byen Alcanar, der politiet har sagt det skjedde en eksplosjon på onsdag, som knyttes til terrorangrepene. Én person døde i eksplosjonen, en annen skal ha blitt alvorlig skadd. De mistenkte som befant seg i huset skal ha forberedt eksplosiver.

Mistenkt nummer tre og fire: Fredag morgen ble en tredje mann arrestert i Ripoll. Seinere på dagen ble en fjerde pågripelse gjort. Detaljer utover det er ikke kjent.

Mistenkt nummer fem: En femte mann ble pågrepet fredag kveld da Dagbladet var utenfor blokka i Ripoll hvor en av de mistenkte, Said Aallaa (18), bor.

Klokka 18.53 tok tungt bevæpnet politiet en mann ut fra bygget. I løpet av rundt 20 sekunder blir mannen ført inn i en pansret bil. Pågripelsen ble gjennomført mens folkemengden utenfor blokka skrek mot ham.

Alcanar ligger ved kysten i Spania, rundt 200 kilometer sør for Barcelona, mens Ripoll ligger om lag 100 kilometer nord for Barcelona. Det er altså gjort minst tre pågripelser i Ripoll og minst én i Alcanar.

Fem døde terrorister

Fem personer ble skutt og drept av én politimann under angrepet i Cambrils. Tre av de totalt fem drepte antatte terroristene har fredag kveld blitt identifisert. Lokale spanske medier skriver at en av de døde er sjåføren av varebilen som feide ned over hundre mennesker på La Rambla, men dette er ikke bekreftet av politiet.

Politiet opplyser at etterforskningen nå peker mot at sjåføren kan være blant de fem døde. Sjåføren av varebilen rømte fra stedet til fots torsdag ettermiddag og store politistyrker har lett etter mannen.

Antall døde og skadde

Det skjedde to terrorangrep i Spania torsdag. Rundt 120 ble skadd på La Rambla da en varebil kjørte sikksakk 600 meter oppover den travle hovedgata på ettermiddagen. 13 mennesker ble drept.

Om lag ni timer etter angrepet i Barcelona, kjørte en bil på fotgjengere i den spanske byen Cambrils. Seks mennesker ble skadd og en kvinne ble drept. I angrepet ble til sammen fem antatte terrorister skutt og drept av en politimann da bilen deres veltet. Alle fem bar falske bombebelter, skriver flere medier.