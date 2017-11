Elleve kandidater som kan kaste Trump ut av Det hvite hus

(Dagbladet): For nøyaktig ett år siden rystet eiendomsmagnat og reality-kjendis Donald Trump verden. Til tross for at han hadde fått snaut tre millioner færre stemmer enn Hillary Clinton, sikret han seier i presidentvalget etter å ha vunnet et klart flertall i valgmannskollegiet.

Selv om Hillary Clinton og Demokratene fortsatt slikker sårene etter sjokktapet 8. november i fjor, er jobben med å finne en utfordrer til presidentvalget i 2020 allerede godt i gang. Det er også politiske eksperter og amerikanske medier, som allerede på valgdagen begynte å lansere motkandidater de tror skal kunne dytte Trump ut av Det hvite hus.

I en tilsynelatende evig lang liste over potensielle kandidater finner man både politiske tungvektere og Hollywood-kjendiser. Og mens Demokratene tradisjonelt sett har hatt en naturlig arvtaker på vent til neste presidentvalg, er det langt fra sikkert hvem de kommer til å satse på fram mot 2020.

- Ser svakhet i presidenten

Og selv om det er mange som lanseres som Trumps framtidige overmann/kvinne, er langt fra alle Demokrater.

For under ett år etter at Trump tok over jobben ser man også tegn til at flere republikanere har begynt å posisjonere seg for å kjempe om nøklene til Det hvite hus etter presidentvalget i 2020.

- De ser svakhet i denne presidenten. Det er ikke en hyggelig bransje vi er i, sa den republikanske senatoren, John McCain til New York Times om situasjonen i sommer.

Tre år før neste presidentvalg er det av naturlige årsaker vanskelig å si med sikkerhet hvem som kommer til å utfordre Trump. Likevel finnes det kandidater som er trukket fram som mer realistiske enn andre.

Her gjør vi likevel et forsøk på å samle noen av de mest omtalte, men du er herved advart om at lista er lang:

«Gamlingene»:

Flere av de mest opplagte kandidatene til å lede an for Demokratene i presidentvalget i 2020 blir også avskrevet av mange som følge av sin høye alder.

Men man skal ikke lenger tilbake enn til valget i 2016 for å finne et godt knippe eldre kandidater, som kjempet om posisjonen som «verdens mektigste». Hillary Clinton er ikke lenger noen ung kvinne, med sine 70 år. Clintons største konkurrent blant Demokratene under valgkampen, Bernie Sanders, er 76 år gammel. Trump, som tross alt vant valget, er 71 år gammel.

Man skal med andre ord ikke avskrive «gamlingene».

Elizabeth Warren

«Elizabeth kan overta tronen etter Hillary», skrev Dagbladets kommentator Marie Simonsen tidligere i år.

Hun påpekte, i likhet med mange andre, at Bernie Sanders var for omstridt blant Hillary-velgere til å bli den samlende figuren som skal lege dype sår. «Den rollen har en annen senator. Elizabeth Warren, tatt og dels fått av partiledelsen i Kongressen», skrev hun videre.

Og i månedene som har gått siden har 68 år gamle Warren raskt etablert seg som en av favorittene til å kjempe mot Donald Trump under presidentvalget i 2020.

Hun har også fått betydelig oppmerksomhet i det offentlige ordskiftet i USA etter at Donald Trump la henne for hat.

Pocahontas is at it again! Goofy Elizabeth Warren, one of the least productive U.S. Senators, has a nasty mouth. Hope she is V.P. choice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2016

USA-kjenner og Minerva-skribent Jan Arild Snoen er imidlertid ikke så sikker på at hun vil være en god kandidat.

- Jeg vil ikke avskrive henne. Jeg tror at hun ville gjort det vesentlig bedre enn Bernie Sanders, og ville hatt en reell mulighet til å Slå Hillary, dersom hun hadde stilt til valg i 2016. Det er langt mer usikkert hvordan det ville ha slått ut mot Trump. Jeg tror ikke Demokratene er tjent med å bevege seg så langt ut på venstrefløyen, sier Snoen til Dagbladet.

Bernie Sanders

Bernie Sanders er en av ytterst få kandidater på denne lista som ikke har noe problem med å innrømme at han gjør seg klar for valgkamp i 2020.

- Ja, er svaret (på om han planlegger å stille). Han mener at han har gjort seg fortjent til muligheten til å stille i en ny valgkamp, og han mener at han ville ha slått Trump dersom han hadde blitt Demokratenes kandidat, sa en Sanders-medarbeider til The Hill tidligere i år.

En meningsmåling fra september i år viser at Sanders 75 prosent av de spurte støtter Sanders - noe som gjør ham til USAs mest populære politiker, ifølge New York Times.

En ting som ikke taler til Sanders fordel er alderen. Han vil være 79 år gammel på valgdagen om tre år.

- Sanders er en eksentrisk gammel gubbe. I så måte er Elizabeth Warren mer «normal». Sanders er egentlig ikke Demokrat heller, og hans sosialdemokratiske politikk gjør det lett for andre å angripe ham for å være for langt ute til venstre. Men dersom man virkelig sammenlikner Warren og Sanders' politikk, så er de nok egentlig ikke så ulike, mener Snoen.

Joe Biden - Visepresident under Barack Obama

Biden var den første som lanserte sitt eget kandidatur til presidentvalget i 2020, om enn noe spøkefullt:

- Jeg stiller i 2020. Som presidentkandidat. Så, fader heller, sa Biden til pressen i desember i fjor og smilte bare så vidt. Han hadde muligheten til å gå tilbake på utsagnet, men grep den bare delvis, ifølge NTB.

- Jeg vil ikke forplikte meg til å ikke stille. Jeg vil ikke forplikte meg til noen ting. Jeg lærte for lenge siden at skjebnen har en underlig evne til å blande seg inn, svarte han på spørsmål om han spøkte.

Biden, som fyller 75 år den 20. november, vil være 78 neste gang det holdes presidentvalg. Ronald Reagan var nesten like gammel da han avsluttet sine åtte år i Det hvite hus, og han er den eldste som har vært USAs president.

Men til tross for sin høye alder så er Biden en favorittkandidat blant mange Demokrater. Etter en lang periode borte fra rampelyset, kom Biden i oktober med ramsalt kritikk av Donald Trump:

Biden, som selv ble født midt i «rustbeltet» av nedslitte industriområder i delstaten Pennsylvania, er en favoritt hos den hvite arbeiderklassen i USA - et velgersegment som Demokratene kjemper for å vinne tilbake. Det skader heller ikke for oppslutningen blant unge velgere at Biden gikk viralt.

For ordens skyld: Dersom Trump (71) sitter like lenge som Reagan, vil han slå sistnevntes aldersrekord fra 1989.

Sherrod Brown

Demokratene er desperate etter å vinne tilbake velgere i det mye omtalte «rustbeltet» - lavt utdannede og hovedsakelig hvite arbeiderklassefolk. Blant kandidatene som er skikket til å gjøre denne jobben, trekkes Brown til stadighet fram som en av Demokratenes beste.

Brown har selv sagt at han tror han kunne ha hjulpet Hillary til å vinne i flere stater, dersom han hadde vært hennes visepresidentkandidat.

- Kona mi tror at vi ville ha vunnet. Hun tror vi hadde vunnet i Ohio, sa han til Washington Post i sommer.

- Han appelerer til Trump-velgere, Clinton-velgere og Bernie Sanders-velgere. Han er en samlende figur i partiet, sa Hillary Clintons tidligere talsmann, Brian Fallon, til den samme avisa.

Han er imidlertid langt fra trygg, da han først og fremst er avhengig av å bli gjenvalgt som senator i Ohio - en delstat som for øyeblikket svinger mellom Republikanerne og Demokratene.

De «unge» stemmene:

Kamala Harris - Senator fra California

Kamala D. Harris er en av ytterst få demokrater som har fått et nasjonalt gjennombrudd de siste årene. Hun kom inn i Senatet tidligere i år, og blir sett på som en lovende kandidat for et parti som er på jakt etter yngre fjes enn de som stilte til valgkamp i 2016.

- Harris befinner seg i den gruppa. Hun utmerker seg som en relativt ung svart kvinne, som har klatret raskt i gradene. Det er en del ved henne som minner om Obama. Hun er plassert et godt stykke ut til venstre i det Demokratiske partiet, noe som bringer med seg både fordeler og ulemper. Skal hun ha sjans til å bli en seriøs presidentkandidat så må hun nok nærme seg sentrum politisk, mener Snoen.

Harris har også møtt motbør etter at Bernie Sanders-støttespillere beskyldte henne for å være «i lomma på Wall Street».

Snoen peker på Harris som en av sine klare favoritter fram mot valget i 2020.

Cory Booker - Senator fra New Jersey

En annen person som ofte trekkes fram i samme åndedrag som Harris, er New Jersey-senatoren Cory Booker.

En rekke selverklærte politiske eksperter i USA mener det er et spørsmål om når - ikke om - Cory Booker lanserer sitt kandidatur til jobben som USAs president. Han er regnet som en av Demokratenes fremste politiske talenter, og en retoriker som få andre enn Barack Obama kan måle seg med.

Til tross for at han «bare» er 48 år gammel, har han skaffet seg betydelig erfaring: Først som ordfører i Newark (New Jersey), før han ble valgt inn som senator fra den samme delstaten. Han sitter i deag i Senatets utenrikskomitee, og ble i fjor sommer trukket fram som en mulig visepresidentkandidat for Hillary Clinton.

Kirsten Gillibrand - Senator fra New York

Kirsten Gillibrand ble i januar 2009 utpekt som Hillary Clintons etterfølger i Senatet, da sistnevnte ble utenriksminister i Obama-administrasjonen.

Gillibrand, som den gang var 42 år gammel, hadde tidligere representert New York i Representantenes hus siden 2007 - og ble i 2009 Senatets 17. kvinne og USAs yngste senator.

Cory Booker, som av mange trekkes fram som en opplagt kandidat for 2020-valget, har selv trukket fram

- Jeg aner ikke hva hun vil, men ville hun ha blitt en fantastisk president? Absolutt. Jeg sier det hele tiden: «Du kan ikke lede folket, med mindre du elsker folket». Hun kommer til å gjøre alt hun makter for folket. Jeg vet ikke om USAs befolkning kan håpe på å få en president som elsker, kjemper og bryr seg om dem mer enn hun ville gjort, sa Booker til Vogue forrige måned ifølge CNN.

Gillibrand har selv sagt at det er uaktuelt å stille til valg i 2020, all den tid hun er opptatt av å bli gjenvalgt som senator i 2018. Hun trekkes likevel til stadighet fram som en mulig kandidat i 2020.

Kjendis-kandidatene:

Det er ikke mange som levner dem en reell sjanse til å kunne utfordre Donald Trump i 2020. Men etter at Trump, som selv var best kjent som milliardær og reality-kjendis, vant valget i fjor - ville det vært merkelig å ikke nevne dem: Kjendisene.

Snoen er ikke spesielt sterk i troen på at Demokratene vil lande på en kjendis-kandidat.

- Jeg tror ikke det går den veien. I 2020 vil man være i en situasjon hvor kjendis-kandidaten (Trump, red.anm.) allerede har blitt testet ut, og Demokratenes argument vil være at det var en katastrofe. De vil trolig komme med et budskap om at det nå er på tide å få inn et voksent, erfarent og fornuftig menneske i Det hvite hus, sier han.

Det finnes derimot et scenario som trekkes fram fra tid til annen, der republikanerne stiller med en ny kjendiskandidat - i 2024.

- Det er ikke utenkelig at Republikanerne trekkes i den retningen ved valget i 2024 dersom Trump blir sittende i åtte år, mener Snoen.

Oprah Winfrey

I 1999 ble Oprah Winfrey faktisk lansert som en mulig kandidat til å bli visepresident av ingen ringere enn Donald Trump. Mannen, som den gang først og fremst var kjent som eiendomsmogul, vurderte å stille til valg og trakk fram TV-kjendisen Oprah som en mulig visepresidentkandidat i et intervju med CNNs Larry King.

16 år seinere, kort tid etter at Trump hadde annonsert at han igjen skulle stille som kandidat i presidentvalget, gjentok han utsagnet:

- Oprah ville ha vært en fantastisk kandidat. Jeg hadde elsket å få med meg Oprah. Jeg tror vi hadde vunnet enkelt, faktisk, sa Trump til ABC News i 2015.

Oprah Winfrey avfeide et samarbeid med Trump i 1999, og det var aldri aktuelt å samarbeide i 2016 heller.

Oprah la imidlertid ned en betydelig innsats for å hjelpe Barack Obama på veien til Det hvite hus, under valgkampen i 2008. To økonomiforskere ved universitetet i Maryland, Craig Garthwaite og Tim Moore, har regnet seg fram til at Oprah antakelig skaffet Obama opp mot en million stemmer. I tillegg klarte hun å samle inn 3 millioner dollar.

De åpenbare valgkampevnene har en betydelig del av æren for at Winfrey en rekke ganger siden har blitt trukket fram som en mulig kjendiskandidat, som kan utkonkurrere Trump. Seinest av New York Post-kommentatoren John Podhoerzt som trekker henne fram som «Demokratenes beste håp i 2020».

Men alle med et håp om å se den tidligere talkshowdronninga flytte inn i Det hvite hus blir trolig skuffet. Hun har nemlig gjentatte ganger sagt at det ikke vil være aktuelt å stille som presidentkandidat, seinest i oktober i år:

- Jeg kommer ikke til å stille til noe som helst valg, sa hun til CBS.

Kanye West

Kanye West stjal for alvor showet da han under MTV Video Music Awards i 2015 annonserte at han vil stille som presidentkandidat i 2020 (se video).

- Jeg har bestemt meg for å stille som presidentkandidat i 2020, brølte West inn i mikrofonen på slutten av en sprikende tale hvor han også innrømmet å ha røyket marihuana før han gikk på scenen.

West har siden gjentatt budskapet flere ganger, og vekket oppsikt da han sammen med Donald Trump poserte for fotografene i Trump Tower etter et møte i desember i fjor. Trump bedyret at de er «bare venner», kalte rapperen for en «god mann» og fortalte at de hadde diskutert «livet».

Noen få uker tidligere hadde West avbrutt de få låtene han framførte på en konsert med en times prat om politikk, blant annet om at han ikke stemte ved presidentvalget og at han ville valgt Trump om han hadde stemt. En uttalelse som ble møtt med høylytt buing.

Dwayne «The Rock» Johnson

Det startet som en vits, før det ble brått mer seriøst da Hollywood-kjendisen og eks-wrestleren Dwayne «The Rock» Johnson i mai i år omtalte muligheten for at han stiller som presidentkandidat i 2020 som «reell», ifølge The Washington Post.

Cool piece on why I should run for President. Maybe one day. Surely the White House has a spot for my pick up truck..https://t.co/JpkZ4w1eh3 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 25, 2016

Det er imidlertid knyttet usikkerhet til hvilket parti Johnson eventuelt ville ha stilt som kandidat for. Han er registrert som uavhengig, men har tidligere deltatt på de nasjonale konvensjonene for både Demokratene og Republikanerne i år 2000, for å oppmuntre amerikanere til å stemme.

Selv ønsker han ikke å si noe om partitilknytning.

Mark Cuban - Multimilliardæren som hater Trump

- Dersom jeg kan komme opp med løsninger som jeg virkelig tror folk vil støtte, og som virkelig kan løse problemer - så gir det god mening for meg å stille til valg, sa mangemilliardæren Mark Cuban til CNN i begynnelsen av oktober.

Cuban er allerede godt kjent i USA som TV-kjendis og eier av NBA-laget Dallas Mavericks. Men han ble for alvor lagt merke til av internasjonale medier da han dukket opp som en høylytt kritiker av Donald Trump under fjorårets valgkamp.

Cuban var i utgangspunktet en av milliardærene som var positiv til Trumps kandidatur som president, men det snudde fort. For i juli i fjor gikk han offisielt ut og ga sin støtteerklæring til Demokratenes Hillary Clinton. Siden har han vært en evig verkebyll for Donald Trump.

Dagbladet møtte Cuban under valgkampen for ett år siden. Da gjorde han det klart hvorfor han ikke lenger kunne støtte Trump.

- Du må lære om sakene og forstå hva som ligger bak politikken. Det har jeg fortalt ham. Det eneste som er sikkert med å være president er usikkerheten som er hver dag. Bruker du ikke tid på å forstå hva som skjer i verden og din egen politikk ...

- Jeg ville gi fyren ti millioner dollar for å bruke fire timer på å forklare sin egen politikk. Det burde vært lette penger for ham, sa Cuban til Dagbladet og de andre oppmøtte mediene.

Siden har Cuban selv altså uttalt at han har vurdert å stille til valget i 2020, men lagt til at det trolig blir vanskelig fordi en valgkamp vil gå hardt utover familien.

Kilder: Dagbladet, Washington Post, New York Times, CNN