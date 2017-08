(Dagbladet): Når du betaler strøm, betaler du ikke bare for strømmen, men også for kostnaden ved å frakte strømmen til huset ditt, såkalt nettleie.

Der er det enorme forskjeller på hvor mye folk må bla opp i løpet av et år - alt etter hvor du bor i landet.

En gjennomgang Dagbladet har gjort av NVE-tall, viser at Lærdal Energi og deres 1900 kunder i Lærdal i Sogn og Fjordane har den dyreste nettleia i landet.

Store forskjeller

Tar du utgangspunkt i normalt strømforbruk for en liten enebolig, altså 20 000 kwh årlig, må de betale 17.382 kroner årlig i nettleie, inkludert moms og forbruksavgift.

Det er over 6000 kroner mer enn en husstand i Oslo, som betaler 10 100 kroner i året i nettleie for samme strømforbruk.

- Det skyldes brannen i Lærdal i 2014, som vi fikk veldig store kostnader med, i tillegg til at vi er blitt rammet av flom. Vi ser for oss at vi nærmer oss snittet i Sogn og Fjordane etterhvert, men vil fortsatt ligge godt over landssnittet, sier daglig leder Per Gullaksen i Lærdal Energi til Dagbladet.

I gjennomsnitt betaler en norsk husstand 10 789 kroner i året, mens snittet i Sogn og Fjordane fylke er 14 240 kroner per normalhusholdning.

- I våre lange daler er det mange kilometer linje per abonnent, og det er mange nettstasjoner i forhold til antallet kunder. Det sier seg selv at det at du bor grisgrendt er en betydelig faktor. Prinsippielt mener jeg det burde være likt for alle, på lik linje med teletjenester og vegbruksavgift, sier Gullaksen.

Sp vil endre

Nettopp det vil Sp nå gjøre noe med.

Partiet går nemlig til valg på en utjevningsordning som skal sørge for at nettleia blir likt fordelt mellom norske nettkunder.

- Vi er på jakt etter ulike ordninger som skal sørge for utjevning mellom forskjellige nettselskaper, uten at det trenger å være over statsbudsjettet, sier Sp-nestleder Ola Borten Moe til Dagbladet.

Nøyaktig hvordan en slik utjevningsordning skal innrettes, har Sp ikke tatt stilling til, men et alternativ er en utjevningsordning hvor folk i Oslo, Akershus, og andre fylker som har relativt lav nettleie, må betale litt mer for at andre deler av landet skal få det litt billigere.

Det er ikke bare Sp som ønsker en større utjevning av nettleia, men også Ap og SV.

- Det var lenge veldig ensomt for Sp å snakke om dette, men nå har heldigvis flere kommet etter, så det bør ligge vel til rette for å få det gjennom hvis det blir rødgrønt flertall etter valget. Det er en sak som har vært viktig for Sp i mange år, og noe som vi selvsagt kommer til å ha nokså høyt opp på vår agenda, sier Borten Moe.

Han synes det er paradoksalt at nettleia er høyere i distriktene når det ofte er på bygda den norske kraftproduksjonen foregår.

- Ønsker utjevning

Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland er positiv til utjevning av nettleia - men understreker at det må utredes hvordan det skal gjøres rent praktisk.

- Vi har sagt i vårt program at vi ønsker en utjevning slik at nettleia blir mer lik landet over. Så må det såklart utredes, men etter min mening er det viktig at vi får en selvfinansierende ordning som gir forutsigbarhet for kundene, sier Aasland.

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes sier det samme.

- Vi vil utrede lik pris på nettleie i hele landet, og det er personlig noe jeg ønsker. Det er urettferdig at det skal være så store forskjeller i landet, sier Fylkesnes.

Det finnes allerede en utjevningsordning over statsbudsjettet i dag, men potten er blitt kraftig redusert under den blåblå regjeringen, og har svingt veldig alt etter hvordan stortingsflertallet har prioritert.

Advarer kraftig

Høyres stortingsrepresentant Nicolai Astrup advarer kraftig mot de rødgrønnes utjevningspolitikk.

- Vi har enormt mange nettselskaper i Norge, langt over hundre, og det gjør at veldig mange betaler emr nettleie enn de burde fordi drifta av selskapene blir ineffektiv. Det de foreslår er et incentiv til å opprettholde små og ineffektive selskaper slik at nettleia blir dyrere enn den må være. Det er å gå baklengs inn i framtida, sier Astrup til Dagbladet.

Høyre/Frp-regjeringens løsning på problemet med den varierende nettleia, er å sørge for at det blir færre nettselskaper.

På den måten vil også de sørge for en jevnere fordelt nettleie.

- I årene framover skal det investeres mye i smarte målere og bedre nett, og da er det utrolig viktig at vi har robuste nettselskaper som er i stand til å gjøre investeringene. Det ville vært veldig uheldig om det ble en full reversering med et nytt flertall, hvor man da innfører en omfordeling av midler som i realiteten oppmuntrere selskapene til å fortsette å være små, sier Astrup.

Disse ti kraftselskapene har høyest nettleie Fylke Nettselskap Omregnet øre/Kwh Gjennomsnittlig nettleie for ett år ved forbruk på 20 000 KWH Sogn og Fjordane Lærdal Energi AS 86,6 17.320 kr Hordaland Tysnes Kraftlag AS 86,0 17.200 kr Hordaland Fitjar Kraftlag SA 81,8 16.360 kr Hordaland Fjelberg Kraftlag SA 81,4 16.280 kr Møre og Romsdal Sandøy Energi 81,0 16.200 kr Oppland Sør-Aurdal Energi BA 79,8 15.960 kr Sogn og Fjordane Aurland Energiverk 78,4 15.680 kr Sogn og Fjordane Årdal Energi KF 78,4 15.680 kr Sogn og Fjordane Sunnfjord Energi AS 76,1 15.220 kr Sogn og Fjordane SFE Nett AS 74,8 14.960 kr Kilde: NVEs nettleiestatistikk for husholdninger