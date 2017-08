Er Tesla «the next big short?»

(Hegnar.no): De siste årene har Tesla vist seg som en suksess, både blant bilentusiaster og investorene på Wall Street. Når det gjelder den videre utviklingen i aksjemarkedet, kan den bli dyster, om vi skal tro analysesjef Stig Myrseth i Dovre Forvaltning.

I den siste ukerapporten omtaler han Tesla som «the next big short». Det er verdt å merke seg at hans negative syn på aksjen ikke skyldes manglende tro på elbiler, snarere tvert imot.

Tre faktorer som bekymrer

Det er tre andre forhold som gjør Myrseth betenkt. For det første er prisingen ganske drøy. En 2017-P/Sales på 5,0 for en underskudsbedrift er stivt.

- En god tommelfingerregel er å styre unna selskaper som verdsettes over fem ganger omsetningen. Da er som oftest «blue sky» allerede priset inn, slår Myrseth fast i rapporten.

Den andre utfordringen er populariteten til bransjen. Tysklands regjeringssjef Angela Merkel rettet nylig pekefingeren mot den tyske bilindustrien og ba den satse på elbiler i stedet for dieselmotorer. Tilsvarende legger kinesiske myndigheter hardt press på landets bilprodusenter om å satse elektrisk.

- Gjett hva resultatet kommer til å bli? Fabrikker som produserer elbiler, kommer til å skyte opp som sopp etter regnvær, skriver Myrseth.

Hans tredje ankepunkt er lave etableringsbarrierer. Kompetansen som kreves for å bygge en elbil, er i liten grad unik eller patentert. De som tror at tyske og kinesiske ingeniører aldri vil klare å lage like gode elbiler som Tesla, kan få seg en overraskelse.

Rockestjerne-status på børsen

- Hovedargumentet mot å shorte nå, kan oppsummeres med «Don’t short a dream». Verden flyter over av risikovillig kapital, og Elon Musk har rockestjerne-status på børsen. Ingen pris synes høy nok for hans selskaper. Før eller siden vil imidlertid tyngdekraften begynne å virke igjen. Usikkerheten er om aksjen vil skyte enda mer over på oppsiden i mellomtiden, avslutter Myrseth.

