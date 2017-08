Erna avviser Sylvis sjokkutspill: - Ikke aktuelt å bryte menneskerettighetene

(Dagbladet): Menneskerettigheter må vike for å trygge befolkningen, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) igår.

Akkurat nå er det rundt 1600 personer i norske asylmottak som har fått avslag på asylsøknaden, og som derfor skulle ha reist ut av landet. Frp og Listhaug vil fengsle disse menneskene og sier det er nødvendig for å trygge den norske befolkningen. Dette vil være brudd på menneskerettighetene.

- Dette er personer, hvor deres liv ikke betyr noe for dem. De dreper seg selv og andre. Og i møtet med dette, mener jeg vi må ta i bruk nye virkemidler, sa Listhaug.

- Jeg mener vi bør utfordre disse konvensjonene. Kanskje er først og fremst Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) utfordrende i forhold til det enkelte lands mulighet til å ivareta egne borgere, la hun til.

Utspillet ble sammenlignet med nazismen av Rødt-leder Bjørnar Moxnes tidligere i dag.

Erna avviser Sylvi

Statsminister Erna Solberg sier i dag at Listhaug ikke får henne med på laget.

- Jeg mener det er nok handlingsrom i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å ivareta sikkerheten til norske borgere. Vi behøver ikke bryte den for å føle oss trygge, sier Solberg til Dagbladet.

- Denne regjeringen har tross alt ført en streng innvandringspolitikk, legger statsministeren til.

Solberg avviser også at hun satt kveldskaffen i halsen da Listhaug i går lanserte den allerede meget omdiskuterte ideen.

- Nei da, dette er et gammelt Frp-standpunkt. Jeg forholder meg til det regjeringen ble enige om i Sundvollen-erklæringen. Frp fikk ikke gjennomslag for sine synspunkter rundt EMK den gang.

- Vi skal respektere EMK

Sundvollen-erklæringen er Høyre/Frp-regjeringens politiske plattform. Her slås det ni ganger fast at regjeringen skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter. For eksempel: «Regjeringen vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking» og «utenrikspolitikken skal oppnå faktiske resultater for det norske folk, og bidra til internasjonal avspenning, sikkerhet og stabilitet, varig fred, en friest mulig verdenshandel, økonomisk utvikling og respekt for grunnleggende menneskerettigheter».

- Denne regjeringen skal fortsette å respektere Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Her er det nok handlingsrom for å ivareta en streng innvandringspolitikk og skape et trygt samfunn, gjentar Solberg.

- Valgkamp, sant

Allerede i begynnelsen av mai fastslo Listhaug overfor ABC Nyheter at partiet vil øke bruken av lukkede mottak, i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.

På spørsmål om Solberg plages av en statsråd som kommer med kontroversielle utspill på løpende bånd minner statsministeren om tiden vi er inne i.

- Dette er tradisjonelle Frp-synspunkter og overrasker meg ikke, sier Solberg.

Statsministeren pauser litt, og oppsummerer saken som følger:

- No e det jo valgkamp, sant.