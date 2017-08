Erna er stjerna: Knuser Jonas i ny statsministermåling

(Dagbladet): Erna Solberg er folkets foretrukne statsminister i Dagbladets nyeste statsministermåling, utført av Ipsos MMI.

53 prosent av de spurte sier de foretrekker Erna som statsminister framfor Jonas Gahr Støre. 42 prosent støtter Støre, 5 prosent sier de ikke vet.

Målingen er en opptur for Solberg. Så sent som juni i år var situasjonen en ganske annen: Da ville 48 prosent av de spurte ha Jonas som statsminister, mens bare 45 prosent foretrakk Erna.

Nå har Solberg altså hentet inn forspranget og distansert Støre på oppløpssiden før valget 11. september.

- Dette er selvsagt en veldig hyggelig tilbakemelding fra velgerne. Her får jo de en mulighet til å vurdere én kandidat som faktisk har sittet i jobben i fire år. Da betyr det mye for meg at mange mener vi gjør en god jobb, sier hun.

Erna, ikke Høyre

Det er Erna Solberg selv - i større grad enn partiet hennes - som blir belønnet av velgerne. Dagbladets partibarometer viste på lørdag fortsatt rødgrønt flertall på Stortinget, selv om Ap gikk tilbake til en oppslutning 29,5 prosent.

Også Høyre har mistet oppslutning sammenlignet med forrige valg. Solbergs parti mister fem mandater dersom denne målingen blir fasiten etter valget (23,3 prosent oppslutning). På denne målingen er det Rødt, SV og Frp som har mest grunn til å juble: Alle partiene går fram, og Frp øker med 2,2 prosentpoeng til 15,0 – partiets beste Ipsos-måling siden august i fjor.

Men disse tallene vil Solberg ikke legge for mye vekt på:

- Det er vanskelig å legge for mye vekt på enkeltmålinger. Jeg tror det har vært et stemningsskifte den siste tida. Velgerne ser resultatetene av regjeringens arbeid og vi har følt mye entusiasme rundt vår politikk. Folk ser at pilene peker oppover og at regjeringens politikk virker. Derfor har jeg tro på et bedre valg enn denne målingen tilsier, sier hun.

Totalt svarer 48 prosent av de spurte, uavhengig av partivalg ellers, at de mener Solberg leder landet på en god måte. 10 prosent mener hun gjør en dårlig jobb.

Ap-leder Gahr Støre tar folkets statsministervurdering med knusende ro og sier politikken er viktigere enn personer.

- Statsministermålingene varierer, noen leder Erna Solberg på og noen leder jeg på. Det viktigste er politikken. Dette stortingsvalget er et verdivalg som handler om Norge skal ha fire nye år med en Frp- og Høyre-regjering, der forskjellene øker, måten vi snakker om hverandre blir hardere og de store pengene går til skattekutt, sier Støre.

Rike menn

Solberg står sterkest blant menn, mens de kvinnelige velgerne er langt mer delt. Blant nordmenn med inntekt under 500 000 kroner i året viser meningsmålingen at Solberg og Støre står nærmest likt, mens Erna er betydelig mer populær blant nordmenn som tjener over én million i året.

Dette er også den inntektsgruppen som er mest fornøyd med Solbergs innsats som statsminister: 59 prosent av de spurte med millioninntekt mener Erna gjør en god jobb.

Erna Solberg er samtidig også mer populær enn Støre blant dem som bare har fullført grunnskoleutdanning. Blant velgere som har lang utdanning fra universitet og høyskole er det Støre som er favoritten.

Av andre partiledere er det Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som står sterkest i eget parti. 9 av 10 Sp-velgere gir Trygve tommelen opp. Verre er det for Venstre-leder Trine Skei Grande. Bare halvparten av spurte Venstre-velgere sier hun gjør en god jobb.

Parti, ikke person

Valgforsker sier trynefaktor i liten grad flytter stemmer i norsk politikk. Dermed kan Solberg neppe reddet valget alene for Høyre.

- Det viktigste i norsk politikk er partiet. Velgerne føler lojalitet til partiet, ikke til politikerne. Vi stemmer parti, ikke person i Norge. Dermed er det bare marginene som kan påvirkes av populariteten til statsministerkandidatene. Men klart, marginene kan jo bli helt avgjørende i ethvert valg, sier Bergh.

Han gir også Frp «skylda» for at Solberg støttes av flere med lav utdanning enn det Støre gjør.

- Høyres velgere har høy utdanningsprofil, så her er det nok Frp-velgerne som slår inn. Erna er jo deres statsministerkandidat, også. Blant Frp-velgerne vet vi at utdanningsnivået er lavere enn blant Ap og Høyre.