- Erna gjør Norge til et kaldere samfunn

(Dagbladet): I dette intervjuet tar Støre det han kaller et verdioppgjør med Erna Solberg. Med Frp i regjering gjør hun Norge til et kaldere samfunn, mener Ap-lederen.

- Arven fra Erna Solberg er at hun lar Frp gjøre Norge til et kaldere og hardere samfunn. Solberg er en av ytterst få ledere av konservative partier som velger å ta inn et høyrepopulistisk parti i regjering.

- Frp tilhører den høyrepopulistiske familien, selv om det er ulikheter mellom Frp og søsterpartier i Europa. Frp har påvirket norsk politikk, ikke bare retorikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

- Har satt lavere standard

Han viser særlig til innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs språkbruk.

- Nå har det gått for langt. Vi så det igjen denne uka. Listhaug sto på TV og etterlot et inntrykk av at mennesker på flukt og terrorister er det samme. Hun sa det ikke rett ut, men alle som hørte henne fikk det inntrykket. Og det er slik Frp har holdt på. Uten at Erna Solberg har satt foten ned, har ytre-høyre partiet Frp fått lov til å sette en lavere standard for Norge. Slik skal vi ikke ha det i Norge, tordner Støre.

Han understreker at det er statsministers ansvar hvilke partier og statsråder hun tar inn i regjering.

- Mitt løfte til velgerne er klart. I en regjering jeg leder skal vi ta tilbake anstendigheten i måten vi snakker om mennesker på. For meg handler dette stortingsvalget om et verdivalg, sier Støre.

Han forsvarer Støre Aps skatteøkning som nødvendig, rettferdig og ærlig for å få til satsing på skolen, på eldreomsorg, et teknologisk skifte til beste for klimaet og nye arbeidsplasser.

- Flertall for skifte

Slik svarer Ap-lederen i en situasjon der partiet faller på alle målinger. På Ipsos augustmåling for Dagbladet får Dagbladet 29, 5 prosent. Sammen med SV og Sp får de 84 mandater, og trenger støtte fra enten Rødt eller MDG for å få flertall.

- Også denne målingen viser at det er et flertall av velgerne som ønsker å skifte ut Frp og Høyre-regjeringen. Det er gledelig, men vi ønsker Arbeiderpartiet på et høyere nivå enn dette. Vårt mål er en ny Ap-ledet regjering og en ny kurs for Norge hvor vi prioriterer bedre skole med flere lærere, trygg eldreomsorg og støtte til bedrifter i omstilling fremfor skattekutt til de med mest fra før, sier Støre.

- Ap har gått markant ned på målingene. Kan forklaringen være at forlikene Ap har inngått med regjeringspartiene, har gjort skillelinjene utydelige? Kan flørten med KrF og Venstre ha jaget Ap-velgere opp på gjerdet?

- Arbeiderpartiet hadde høye meningsmålinger både i den perioden da vi inngikk forlik, og når vi har hatt en åpen dør til sentrum, så det tror jeg ikke har hatt noen betydning. Men vi må få fram vei- og verdivalgene. Det er viktig å understreke, at samtidig som målingene har vist nedgang for Ap, er styrkeforholdet i liten grad endret mellom blokkene. Borgerlig side har mistet flertallet.

Uaktuelt med MDG og Rødt

- Betyr det at det er et viktigere fokus nå, at det er flertall for skifte enn at Ap går fram?

- Mitt fokus er Ap, å snakke om Aps politikk. Norge står overfor et veivalg og verdivalg, fire år til med Frp og Høyre i regjering eller en ny Ap-ledet regjering.

- Du har sagt at det er uaktuelt å samarbeide i regjering med Rødt og MDG, selv om målinger viser at dere kan bli avhengig av dem for å få flertall?

- Ap vil diskutere samarbeid med andre partier som deler vårt mål om å skifte ut Frp og Høyre i regjering Men jeg har avklart at vi ikke kan sitte i regjering med Rødt eller MDG, fordi de politiske forskjellene er for store. MDGs ultimatum om stans i all ny oljeleting kan ikke Ap gå med på. Jeg kommer ikke til å lede en regjering som må basere seg på ultimatum verken fra Rødt eller MDG, sier Støre.

Krise eller ikke?

- Du har kritisert regjeringen for å ikke ha tatt den høye arbeidsledigheten på alvor, og brukt ordet krise. Nå går ledigheten ned. Oppslutningen om Ap ar gått ned. Kan det tyde på at velgerne ikke kjenner seg igjen i krisebeskrivelsen?

- Arbeid er og har alltid vær Aps viktigste sak. Frp og Høyre reagerte for seint og med for få tiltak da ledigheten steg. Fortsatt står altfor mange utenfor arbeidsmarkedet. Arbeiderpartiet er tydelige på at vi prioriterer velferd, og vi bruker pengene på fellesskapet fremfor til skattekutt til de med mest fra før. Dette er gjenkjennelig Ap-politikk, som vi skal få enda tydeligere i denne valgkampen, sier Støre.

Han oppsummerer regjeringsperioden til Erna Solberg og Siv Jensen slik:

- Frp og Høyre har gitt store skattekutt med veldig skjev fordeling. Ifølge Siv Jensen er skattekutt til de som har mest fra før, det viktigste virkemiddelet for å skape jobber. Det har ikke virket i andre land, og det virker ikke i Norge.

- Frp mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne inntektsforskjeller.

- I arbeidslivspolitikken er Frp et parti som systematisk stiller seg på de sterkestes side, mot arbeidstakernes organisasjoner. De innførte generell adgang til midlertidige ansettelser, og ville ha søndagsåpne butikker, som folk sto opp mot.

- Frp har alltid ment at oljepengene skal brukes raskt, og de har i regjering slått alle rekorder. Erna Solberg har latt det skje, noe som framskynder bråbremsen i pengebruk.

- Det eneste ultimatumet Frp har stilt til sine samarbeidspartnere, er billigere avgifter for bensindrevne biler. Frp er et parti som trekker menneskeskapte klimaendringer i tvil, og klima er ikke blant regjeringens åtte viktigste saker, sier Støre.

- Splittende retorikk

I tillegg til at Erna Solberg har latt Frp prege regjeringens politikk har hun latt Frp dominere det politiske ordskiftet med en splittende retorikk, mener Støre.

- Frp har flyttet grenser i måten vi snakker om hverandre på. Erna Solberg har normalisert en splittende retorikk. Det lengste hun har gått er å si at «jeg ville ikke ordlagt meg slik». Samtidig har hun gitt et stilltiende nikk til at uttrykk som at flyktninger «bæres på gullstol», at de som er uenige med Frp er «hylekor», og at vi har fått en «vi og de»- retorikk rundt integrering. Hvis dette skal fortsette i fire år til, da får vi et endret Norge. Et hardere samfunn med større forskjeller, svekket tillit mellom folk og hardere fronter. Dette er et samfunn i strid med den norske modellen, som Siv Jensen i valgkampen i 2013 sa står i veien for det norske folk, sier Ap-lederen.

- Trenger pengene

- En tydelig skillelinje mellom Ap og regjeringspartiene er at er at de ønsker å senke skattene, mens Ap sier det kan bli aktuelt å ta heve skattene med inntil 15 milliarder. Hvorfor går Ap til valg på økte skatter?

- Vår skattepolitikk er rettferdig, fordi vi ikke gir kutt til de som har mest. re av fire lønnsmottakere vil få om lag lik eller lavere skatt. De av oss med mest, må betale noe mer, mens 9 av 10 pensjonister som ikke betaler formuesskatt, ikke blir berørt. Vi trenger disse pengene for å kunne satse på tidlig innsats i skolen, 3000 flere lærere, opprusting av yrkesfagene, kompetansereform i arbeidslivet og et løft i eldreomsorgen. Frp og Høyre har brukt rekordmye oljepenger for å unngå å prioritere. Underskuddet har vokst med 40 prosent på fire år, men tross regjeringens pengebruk står det ikke igjen noen stor velferdsreform. At det nå går bedre i norsk økonomi, skyldes ikke regjeringens politikk. Det skyldes lav kronekurs, lav rente og moderasjon hos arbeidsfolk, mens Frp og Høyre har gitt store skattekutt til de med mest, tordner Støre.

Løse oppgaver sammen

- Du sier valget er et verdivalg. Hva er de sosialdemokratiske verdiene og sakene du går til valg på?

- Arbeid til alle, et trygt og seriøst arbeidsliv, flere lærere i skolen og trygg eldreomsorg framfor skattekutt til de som har mest fra før. Vi skal satse tungt på å få opp andelen av folk som jobber. Vi skal sette inn et krafttak for å få orden i de delene av norsk arbeidsliv som preges av useriøsitet, slik at folk kan være trygge for jobb og i jobb, sier Støre.

- Vi vil ta klimautfordringene på alvor. Klima vil være en hovedsak for min regjering. Vi skal nå målet om 40 prosent kutt i utslipp innen 2030. Vi skal følge opp Paris-avtalen på en måte som skaper ny teknologi og nye arbeidsplasser. Og vi skal, i forvaltningen av sparepengene våre, ta ansvar for kommende generasjoner, fortsetter han.

- Og så skal vi ha en politikk og en retorikk som bygger på hva vi kan få til sammen. Norge har som kjennetegn at vi løser de viktigste oppgavene sammen, og at det er et politisk ansvar å stille krav og å stille opp, gjøre sin plikt og kreve sin rett, i den rekkefølgen. Men det skal ikke være en splittende «vi og dem»-retorikk, sier Jonas Gahr Støre.

Erna: - Stresset og sur

Erna Solberg tar angrepet fra Støre med ro.

- Dette var veldig surt fra Støre. Disse angrepene er vel et resultat av dårlige målinger. Jeg får bare si som han selv: «Det er de blideste som vinner valg!», sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Hun viser til Støres oppsummering på pressekonferansen før sommerferien der Støre sa at Ap skal vinne på et optimistisk budskap.

- Hans utspill framstår som en avledningsmanøver fra en statsministerkandidat som er i ferd med å bli avhengig av MDG og kanskje Rødt. Jeg forstår det stresser ham, men velgerne får med seg at han må gi noe til partier som vil stenge ned norsk oljeproduksjon og stoppe viktige veiprosjekter i hele landet, sier Solberg til Dagbladet.

Statsministeren tar avstand fra Listhaugs forslag om å fengsle asylsøkere som har fått avslag, og sier det er nok handlingsrom i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen til å ivareta sikkerheten til norske borgere.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier at det ikke er noe nytt i Støres påstander.

- Det er vel på tide at Jonas snakker om egne løsninger, og ikke bare kommer med surmaget kritikk. Det går bra for Norge, norsk økonomi er solid, velferden er bedret, skattene går ned, og det er orden i arbeidslivet. Folk kjenner seg ikke igjen i det bildet Støre tegner. Pilene i norsk økonomi går opp.

- Stikker hodet i sanda

- Støre mener Frp har en splittende språkbruk?

- Her er vi ved kjernen. Støre unnlater å snakke om om asyl- og innvandringspolitikken, og vrir det over til å handle om retorikk. Men utfordringene blir ikke borte selv om Støre stikker hodet i sanda. Hva mener han med at Norge er blitt kaldere? Det er bare påstander uten innhold, sier Jensen. Hva mener han med at Norge er blitt kaldere? Det er bare påstander uten innhold, sier Jensen.

- Det er vel på tide at Jonas snakker om egne løsninger, og ikke bare kommer med surmaget kritikk. Det går bra for Norge, norsk økonomi er solid, velferden er bedret, skattene går ned, og det er orden på arbeidsmarkedet. ViI har lagt fram tiltakspakker for å få flere folk i jobb, og derfor er skoler pusset opp, det er bygd veier og lagt asfalt. Folk kjenner seg ikke igjen i det bildet Støre tegner. Pilene i norsk økonomi går opp. Vi har brukt finanspolitikken godt.

- Under beltestedet

Hun sier det ikke er rart at det «går ei kule varmt» for Sylvi Listhaug i debattene av og til.

- Det kommer angrep under beltestedet hele tiden istedenfor debatt om realitetene.

- Støre mener Norge blir kaldere under denne regjeringen.

- Hva er blitt kaldere? Dette er bare tomme påstander fra Støre, sier Jensen.