Erna mener kastrering av overgripere gir falsk trygghet

(Dagbladet): Man må vurdere å kjemisk kastrere alle som blir dømt for seksuelle overgrep mot barn, mener justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

- Jeg er opptatt av at vi i langt større grad klarer å pågripe, dømme, forfølge, ta ut disse pedofile monstrene som ikke har noe ute i samfunnet å gjøre. Da mener jeg alle tiltak må vurderes, sier Amundsen til TV 2.

Frp har flere ganger luftet tanken om medisinsk kastrering av overgripere.

- Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket, så er det nok for meg. Rettighetene til våre barn, om å ikke bli utsatt for disse forferdelige handlingene, rager langt over en pedofils rett til å utøve sin seksualitet, sier Amundsen.

- Forsvarlig

Til Dagbladet i dag forklarer Amundsen at kastrering skal foregå innenfor det som er rettslig forsvarlig.

- Selvfølgelig kan det gjennomføres innenfor rettsstatens rammer: Med en dom og et medisinsk forsvarlig utgangspunkt. Altfor mange som begår overgrep mot barn kommer ut i samfunnet og utfører nye overgrep. Det handler om å ta vare på barnet.

Amundsens egen statsminister er ikke enig med ham.

- Høyre har ikke vært enig med Frp i denne saken tidligere, fordi dokumentasjonen først og fremst gir en falsk trygghet for samfunnet, sier Solberg til Dagbladet.

- Ikke mot menneskeverdet

Men statsministeren, som stilte til partilederutspørring i Dagbladets valgbod i dag, sier hun vil vurdere å kastrere overgripere dersom det kommer bedre forskning på bordet.

Amundsen har blant annet vist til dansk forskning, som tilsier en god effekt på tilbakefallsprosenten hos pedofile ved kjemisk kastrering.

- Hvis det er ny dokumentasjon, hvis forsøkene i Danmark viser noe annet enn tidligere, så er vi politikere forpliktet til å se hvordan dette eventuelt vil være. Men utgangspunktet vårt er at vi har sagt at kjemisk kastrering ikke vil virke, fordi det er så lett å områ det.

- Går ikke kastrering utover menneskeverdet til den enkelte?

- Nei, det gjør det jo ikke. Men det er et tiltak som kan gi falsk trygghet som gjør det lite virkningsfullt sammenlignet med andre tiltak.

Tajik mot

Hadia Tajik i Ap sier Amundsens forslag gir en falsk trygghet.

- Det finnes en rekke fagmiljøer som sier kjemisk kastrering av overgripere ikke gir noen garantier mot gjentatte overgrep. Jeg synes justisministeren skal fokusere på andre tiltak mot overgrep, tiltak vi vet virker, sier hun.

- Jeg kan heldigvis tenke på mer enn én ting på samme gang, kontrer Amundsen.