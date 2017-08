Erna om Sylvis Sverige-bråk: - Leit

TROMSØ (Dagbladet): I dag, mindre enn to uker før valget, har Sylvi Listhaug invitert med seg deler av presse-Norge på tur til Rinkeby i Sverige; en forstad Frp flere ganger har brukt som et skrekkeksempel i innvandringsdebatten.

Det gjorde at den svenske migrasjonsministeren Helene Fritzon i dag unnlot å møte Listhaug som avtalt, fordi hun føler at besøket er en del av den norske valgkampen.

Statsminister Erna Solberg kaller episoden «lei», og mener det er tydelig at når en statsråd besøker et annet land kort tid før valget, så er det «for å illustrere politikk».

- Jeg vet ikke hvilket program Sylvi har i Sverige. Dette er selvfølgelig leit, men jeg vet ikke hva som er bakgrunnen eller årsaken til det som har skjedd, hevder Solberg til Dagbladet.

Erna: - Skader ikke forholdet

Fritzon reagerte spesielt på at Listhaug i intervju med VG fikk hevde at det finnes 60 «no-go»-zoner i Sverige.

Den svenske statsråden omtaler påstanden som «rent nonsens», men Erna Solberg avdramatiserer reaksjonen i Sverige.

- Det kan godt tenkes at det er Fritzonz versjon av dette. Men jeg har ikke så mange kommentarer til hvorfor en svensk minister ikke møter en norsk minister. Det er ikke sånn at man alltid har møte med hverandre. Jeg tror ikke dette skader forholdet mellom Norge og Sverige.

Statsministeren mener det ikke bør overraske noen at Listhaugs besøk til Rinkeby er i valgkampøyemed.

- Det er ingen tvil om at når en norsk statsråd reiser en uke før valget, så er det for å illustrere politikk. Og så må Sylvi passe på at det hun sier er i overenstemmelse med det myndighetene lokalt mener om saken, sier Solberg til Dagbladet.

- Jeg har sett at Ap har hatt svenske sosialdemokrater på sine landsmøter som har sagt at Norge må passe seg for «Høyre-eksperimentet» i Norge, de har brukt eksempler fra oss tilbake i sitt land. Ap er mer gjennomført i å invitere politikere fra andre land for å sette dem i en norsk sammenheng, hevder Erna Solberg.

Diplomat reagerer

Saken får blant andre diplomat Kai Eide, som har vært Norges ambassadør i Sverige, til å reagere.

Han mener det er problematisk at Listhaug bruker statsrådhatten på noe han mener åpenbart er et forsøk på å profilere Frp i valgkampen.

- Det er i forbindelse med at hun er Frp-politiker hun har reist, men hun bruker altså departementets og, går jeg ut fra, ambassadens ressurser, noe som betyr at hun er regjeringsmedlem. Det er helt oppsiktsvekkende, sier Eide, som Dagbladet snakket med før det ble kjent at svenske myndigheter reagerte negativt på Listhaugs besøk.