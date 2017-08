Erna stoler ikke på skatteløftene til Jonas. Gir Rødt, SV og MDG skylda

BODØ (Dagbladet): Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner i løpet av en fireårsperiode hvis de vinner valget.

Erna Solberg sier hun frykter småpartiene Støre og Ap skal samarbeide med - SV, Rødt og MDG - kommer til å presse den skatteregninga opp.

- Dette er jo partier som har vist at manglende evne til å prioritere. Da er det fort å sende regninga ut til skattebetalerne, sier hun til Dagbladet.

Derfor ber hun folk forberede seg på høyere skatteregning enn de allerede varslede 15 milliardene.

Stoler ikke på Ap i skattesaker

Først og fremst er det store formuer og inntekter over en million som vil bli skattet hardere, sier Ap-ledelsen, men statsminister Erna Solberg sier velgerne ikke skal ta skatteløftene fra Ap for god fisk.

- Du stoler ikke på Aps skatteløfte?

- Nei. Vi ser i alle kommunene Ap overtok, så har de hentet inn betydelig mer skatt enn de lovet. Og selv om kommuneøkonomien etterhvert er blitt bedre mange steder, så har de ikke valgt å redusere skattenivået. Det finnes ingen garantier for Ap i skattesaker.

Skylder på Rødt, MDG og SV

Solberg viser til de rødgrønne byene Tromsø, Bergen, Bodø og Oslo for å underbygge sine påstander. I de fire byene tok Ap makten i 2015 ved hjelp av småpartier på venstresida. I alle byene har partiet hentet inn mer i eiendomsskatt enn det som på forhånd ble lovet.

Og det er situasjoner som i Bodø, hvor Solberg i dag driver valgkamp, frykter statsministeren skal bli virkelighet i hele landet, baserte på erfaringene de siste to åra.

- Partiene Ap sier de skal samarbeide med har ønske om å hente inn flere skattekroner enn Ap. Da kan dét fort bli realiteten. Partier som Rødt, SV og MDG er ikke kjent for å gjøre prioriteringer. Når de ikke har andre metoder, som for eksempel å effektivisere, så er det fort sånn at de sender regninga til folket.

Vil ikke hjelpe kommunene

Men statsministeren har ingen planer om å gjøre eiendomsskatt til et nasjonalt anliggende, det vil si at skattenivået skal styres av Stortinget.

- Nei. Vi mener dette er noe kommunene selv skal styre. Men vi er mot det som skjer i byer som Bodø, hvor lokalpolitikerne henter inn mer penger enn budsjettene behøver og sender regninga ut til vanlige folk.

For de som tjener under 600 000 kroner vil Aps skatteopplegg gi noen hundrelapper i redusert skatt, for de med inntekter på mellom 600 000 opp til en million blir det skatteskjerpelser på fra 1000 -1500 kroner årlig, ifølge Arbeiderpartiet.

Solberg stiller til valg for «moderate skatteletter», men hun kan ikke gi noen eksakt prislapp for hvor mye hun akter å senke skattene med.