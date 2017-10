Etter full forvirring: Catalonias leder skriver ikke ut nyvalg

(NTB/Dagbladet): I en kort kunngjøring fra Catalonias president Carles Puigdemont kom det ingen avklaring på hva veien videre blir for planene om selvstyre for Catalonia. Puigdemont sendte ballen over til regionforsamlingen og sa at det er opp til de folkevalgte å ta stilling til dette spørsmålet.

De første kommentarene tyder på at den katalanske lederen ikke har fått med seg sine koalisjonspartnere på nyvalg og at det kontante svaret fra sentralregjeringen i Madrid og fra et skeptisk lokalt næringsliv har fått han til å nøle.

Det er ventet at regionsforsamlingen skal drøfte situasjonen på et møte senere torsdag.



- Innleder ny fase

Visestatsminister Soraya Saenz de Sanatamaria sa i en kommentar til regionslederens korte kunngjøring av beslutningen var nødvendig for å gjenopprette respekten for spansk lov.

- Vi ønsker å innlede en ny fase, bygd på respekt for lovverket, sa visestatsministeren i en tale til senatet i nasjonalforsamlingen i Madrid. Det er ventet at parlamentet fredag skal drøfte regjeringens respons på den katalanske folkeavstemningen om full løsrivelse fra Spania.



Student pro-independence protestors outside #catalonia government offices shouting: the streets will always be ours! pic.twitter.com/RtXGo2DFel — katya adler (@BBCkatyaadler) October 26, 2017

Det hersket tidligere i dag full forvirring om Puigdemonts kunngjøring.

Full forvirring

Puigdemont skulle tale klokka 14.30, men noen minutter over klokkeslettet meldte Madrid-avisa El País at han hadde avlyst hele kunngjøringen.

Dette ble like etter tilbakevist, og litt over klokka 17 torsdag ettermiddag holdt Puigdemont en fem minutter lang kunngjøring.

Dette etter at det katalanske parlamentet i dag har sittet i møter for å stake ut kursen videre etter den omstridte folkeavstemningen 1. oktober, der et flertall sa ja til løsrivelse fra Spania.

Det antas fremdeles at regionregjeringen har to alternativer: å erklære uavhengighet fra Spania, og skrive ut nyvalg. President Carles Puigdemont valgte likevel altså å gå bort fra de to alternativene i sin korte tale torsdag.

Mediene har tro på nyvalg

Løsrivelse er imot den spanske sentralregjeringens ønske, og Spanias statsminister Mariano Rajoy har tidligere uttalt at regjeringen vil ta fra Catalonia selvstyret dersom de går for uavhengighet. Å utlyse nyvalg er den mer diplomatiske tilnærmingen fra katalanerne, og kan kjøpe dem tid.

Saken oppdateres.