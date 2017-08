Etterforsker knivangrep i Åbo i Finland som terrorisme - marokkaner (18) tatt

(Dagbladet): To ble drept og åtte skadet da en mann gikk amok med kniv i Åbo i Finland i går ettermiddag.

I løpet av natten har finsk politi fått ytterligere informasjon, og det er på grunn av dette at de nå velger å etterforske angrepet som terrorisme, opplyser skriver finsk politi på Twitter.

Politiet opplyser om at den antatte gjerningsmannen er identifisert som en 18 år gammel marokkansk statsborger.

Politiet antar at han handlet alene, men utelukker ikke at andre kan ha vært involvert. Ifølge NTB er fem andre personer pågrepet, men det er foreløpig uklart om de har forbindelser til knivangrepet.

Finner, svensker og italiener

Det var klokka 16.02 fredag at politiet ble varslet om hendelsen. Vitner CNN har snakket med, som befant seg i nærheten av angrepet, fortalte i går at de hørte hølytte skrik fra en kvinne, og at de så mannen med en stor kniv.

18-åringen ble skutt i beinet av finsk politi, og senere kjørt til sykehus.

Yle skriver også at de døde skal være finske statsborgere, mens blant de skadde finner vi to svenske og én italiensk statsborger.

En av de svenske ofrene skal være Hassan Zubier fra Stockholm, skriver Expressen. Han skal ha prøvd å redde den knivstukkede kvinnen da han ble angrepet med fire knivstikk i kroppen.

- Hun døde i armene mine. Jeg har fire knivstikk i kroppen, og det er ikke sikkert at legene klarer å redde armen min, sier Zubier til Expressen fra sykesengen.

Politiet skjerpet beredskapen på Helsingfors/Vanda-flyplassen og på jernbanestasjoner like etter angrepet.

Åbo har 177 000 innbyggere og er Finlands femte største by. Byen ligger rundt 140 kilometer vest for hovedstaden Helsinki.

Dagbladet kommer med mer.