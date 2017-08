Etterforskere fikk tilgang på 20 000 e-poster fra Trump-leiren. Så begynte Putin-lekkasjene

(Dagbladet): Etterforskere med tilgang på over 20 000 dokumenter fra Trump-leiren har funnet flere e-poster fra valgkampen, som viser at Trump-rådgivere forsøkte å tilrettelegge et møte med Russlands president Vladimir Putin under valgkampen i fjor, ifølge amerikanske medier.

CNN skriver natt til torsdag at valgkamprådgiver Rick Dearborn, som nå er visestabssjef i Det hvite hus, i flere e-poster viderebrakte en forespørsel om å tilrettelegge for et møte mellom Trump-kampanjen og Russlands mektigste mann.

Det kommer fram i en av flere pågående etterforskninger i en rekke komiteer i den amerikanske kongressen, ifølge kanalen.

Forespørselen skal ha kommet fra en person som ønsket å opprette kontakt mellom Trumps nærmeste rådgivere og Putin.

Kommenterer ikke lekkasjer

Lite informasjon er kjent om personen basert på mailutvekslingen, med unntak av at det kommer fram at personen er fra «WV», noe en ikke navngitt kilde sier betyr delstaten Vest-Virginia. En annen kilde sier til CNN at man tror vedkommende hadde politiske kontakter i delstaten.

Den samme kilden sier videre at Dearborn selv virket skeptisk til det foreslåtte møtet.

På dette tidspunktet var russerne allerede godt i gang med å jobbe for å påvirke utfallet av det amerikanske presidentvalget, ifølge amerikansk etterretning. Blant annet gjennom målrettede cyberangrep mot Demokratenes nasjonalkomité, Hillary Clintons nærmeste valgkamprådgivere, samt spredning av pro-Trump-propaganda på nett av Kreml-støttede russere, ifølge en nedgradert amerikansk etterretningsrapport som ble offentliggjort i januar i år.

Verken Dearborn selv eller Det hvite hus ønsker å kommentere saken.

- Vi kommenterer ikke potensielt lekkede dokumenter, sier Sarah Huckabee Sanders, pressesekretær ved Det hvite hus, til CNN.

- Hvordan kan vi bruke dem?

Nyheten kommer litt over en uke etter at Washington Post publiserte en artikkel der avisa hevder at Trump-kampanjens rådgiver George Papadopoulos gjentatte ganger tilbydde seg å arrangere et «møte med russiske ledere - inkludert Putin».

Steven L. Hall, tidligere leder for CIAs Russland-operasjoner, ga den gang uttrykk for at Russland leitet bredt etter noen de kunne bruke for å komme på innsiden av den amerikanske valgkampen.

- Jeg er ikke i tvil om at russiske myndigheter kastet ut et stort nett da de undersøkte den amerikanske valgkampen. Jeg tror de gjorde grunnleggende etterretningsarbeid (og stilte spørsmålet): Hvem er der ute? Hvem er villige til å spille med? Og hvordan kan vi bruke dem?

En rekke personer i Trump-leiren har hatt ikke-offentlige møter med russiske embetsmenn. Det har blant annet kostet én Trump-rådgiver - Michael Flynn - jobben.

Fra storm til storm

Det har vært relativt stille rundt den pågående Russland-etterforskningen siden den oppsiktsvekkende avsløringen om at sønnen, Donald Trump Jr., gjennomførte et møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i New York i juni i fjor.

Likevel har det ikke vært stille rundt presidenten, som knapt har rukket å begynne slukningsarbeidet ved den ene brannen, før han har tent en ny en.

Hyppige utskiftninger i Det hvite hus' toppledelse og politiske kommentarer fra presidenten under en speiderleir vekket oppmerksomhet.

Men lite har kunnet flytte fokus vekk fra den massive kritikken Trump har opplevd etter hans uttalelser om angrepet i Charlottesville 12. august, hvor en 32 år gammel kvinne ble drept og 20 andre skadet da en mann med nazisympatier kjørte inn i en folkemengde.

Trump hevdet nemlig at «begge sider» - både de høyreekstreme som marsjerte mot fjerningen av en statue av sørstatsgeneralen Robert E. Lee og motdemonstrantene - måtte ta skylda for volden.

- Det er grenser

Han sa også at det var «veldig fine folk» som marsjerte blant nynazister, Ku Klux Klan-medlemmer og andre høyreekstreme rasister.

- Det har vært stille rundt Russland-etterforskningen de siste ukene. I stor grad som følge av bråket rundt det som skjedde i Charlottesville. Det er grenser for hvor mange ulike temaer som vil kunne oppta folks oppmerksomhet på en og samme tid, sier USA-kjenner Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, til Dagbladet.

Han tviler imidlertid på at det er slutt på alvorlige avsløringer i forbindelse med den pågående Russland-etterforskningen.

- Jeg er ikke spesielt overrasket over det som nå har kommet fram. Det er nok en del ukjent informasjon og flere koblinger til Russland som vil komme fram etter hvert, sier han.

Tønnessen sier han venter i spenning på offentliggjøringen av en ventet omfattende rapport fra tidligere FBI-sjef Robert Mueller, som i mai i år ble utnevnt som spesialetterforsker - med ansvar for å til å undersøke om Russland påvirket fjorårets presidentvalg.

I begynnelsen av august ble det kjent at Mueller hadde oppnevnt en storjury som del av den mye omtalte etterforskningen, noe som regnes som et viktig skritt i retning av at det kan tas ut en tiltale.

Det er også et tegn på at etterforskningen, som blant annet dreier seg om hvorvidt president Donald Trumps valgkampteam samarbeidet med Russland for å påvirke høstens presidentvalg, er kommet inn i en mer konkret fase, skrev NTB tidligere i sommer.

Møtte Russland-kontakt

E-posten fra Dearborn ble sendt rundt den samme tida da Donald Trump Jr. gjennomførte sitt oppsiktsvekkende møte med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i New York i juni i fjor.

Der ble Trump Jr. tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Trump Jr. har siden det ble kjent forsøkt å tone ned betydningen av møtet ved å forklare at han ikke fikk noe ut av det. Trumps svigersønn Jared Kushner og valgkamplederen Paul Manafort også var til stede på møtet.

- Det er lite som tyder på at vi kjenner den fulle og hele sannheten rundt hva som skjedde under det møtet. Dette er noe både Mueller og etterforskningskomiteene i Kongressen vil se nærmere på, sier Tønnesson.

Han har likevel ikke tro på at lekkasjer som de som har kommet de siste ukene skader presidenten i betydelig grad.

- Inntil videre så er den jevne amerikaner mer opptatt av sin egen lommebok, enn det som skjer rundt presidenten. Trump tjener nå på at økonomien fortsatt er relativt god, sier han, men legger til:

- Det er samtidig stadig flere negative ting som samler seg opp. Utfallet av alle disse sakene vil vise seg når hovedkonklusjonen i Muellers rapport er klar.