Facebook: Russisk gruppe bak 80.000 innlegg i USAs presidentvalg

Facebook opplyser at en russisk gruppe står bak 80.000 oppslag før og etter det amerikanske presidentvalget, som nådde potensielt 126 millioner brukere.



Selskapet planlegger å offentliggjøre tallene til Senatets justiskomité tirsdag, ifølge en kilde som kjenner til Facebooks informasjon.

Twitter planlegger å fortelle den samme komiteen at selskapet har avdekket 2.752 kontoer knyttet til den samme gruppen – den russiske enheten Internet Research Agency, som er kjent for å fremme prorussiske regjeringer. Det nummeret er nesten 14 ganger større enn antall kontoer Twitter overleverte for tre uker siden.

Facebook, Twitter og Google skal avgi sine forklaringer tirsdag og onsdag.

Generalsekretær Colin Stretch i Facebook vil fortelle at omkring 29 millioner mennesker ble eksponert for oppslagene om amerikansk politikk. Likerklikk og kommentarer gjør at så mange som 126 millioner mennesker kan ha sett innleggene.

De 80.000 oppslagene skal ha blitt publisert mellom juni 2015 og august 2017 og handlet om sosiale og politiske budskap, som for eksempel våpenrettigheter, opplyser Facebook.

Den russiske regjeringen har nektet for alle anklager om forsøk på å påvirke fjorårets presidentvalg i USA.

(NTB)