(Dagbladet): Det ble en lite hyggelig frokost for familien Nyborg fra Åmot, en dag midt i oktober. I en pakke med pålegg av typen kyllingfilet fra Prior, fant de en bit av et kyllingbein.

- Det er skremmende. Vi har to små barn i huset, og er selvfølgelig bekymret for at de skal sette fast noe i halsen, sier mor Nyborg til Drammens Tidende.

Vil advare foreldre

Moren, som fikk skinkebiten med beinet på brødskiva si, påpeker at det like gjerne kunne vært datteren som fikk beinet på brødskiva.

- Jeg vet ikke hva som hadde skjedd om datteren min hadde fått beinet i munnen. Hun er halvannet år. Beinet er stort og skarpt, det kunne revet opp spiserøret hennes, sier hun til Dagbladet.

Familien målte beinet til halvannen centimeter, og sendte bilde av kyllingbeinet til Nortura, som eier Prior.

Nå ønsker de å advare andre småbarnsforeldre.

- Veldig rart og veldig dårlig

Mor Nyborg beskriver det hele som en veldig ekkel opplevelse. Og kyllingpålegg fra Prior kommer ikke familien til å kjøpe igjen med det første.

- Det er veldig rart og veldig dårlig at et slikt bein har funnet veien inn i pålegget. De burde klare å oppdage sånne bein. Men når produsenten ikke gjør det, da begynner jeg å lure på hvordan disse prosessene egentlig er. Jeg blir skeptisk til hvordan de behandler kjøttet, sier hun.

Hun forteller at Nortura har beklaget seg, og at familien setter pris på det. Nortura har også gitt familien en kompensasjon på 350 kroner.

- Veldig lei oss

Kommunikasjonssjef i Nortura, Åse Kringlebotn, forteller til Dagbladet at selskapet har beklaget flere ganger til familien.

- Vi har beklaget og familien har fått kompensasjon. Noe mer kan vi ikke gjøre. Vi er veldig lei oss, slikt skal ikke skje, sier hun.

Hun påpeker at man ikke alltid kan gardere seg helt da maten er råvarer fra naturen. Det blir det samme som fiskebein, noen ganger finner man et bein i fiskefileten, mener hun.

Kringlebotn, som er utdannet ernæringsfysiolog, forteller også at små kyllingbein er ofte veldig myke, selv om hun innrømmer at dette så ut som en spiss gjenstand.

Vil gå over rutinene

Det er svært sjeldent at Nortura får klager om små brusk- og beinbiter fra kylling- og kalkunfileter.

- Det er klart at med tanke på så mange produkter vi har ute i tusenvis av hjem hver eneste dag, så kan slikt skje. Det skjer i all slags matproduksjon, sier Kringlebotn.

Det er umulig å si nøyaktig hvordan kyllingbeinet har funnet veien inn i påleggspakken som endte hos familien Nyborg.

- Vi rapporterer tilbake til det aktuelle produksjonsstedet og til de som har ansvaret for den delen av produksjonen. Så vil de gå over rutinene og forsøke å finne ut hvor det kan ha skjedd en glipp. Vi vil jo alltid prøve å forbedre oss, det er en kontinuerlig prosess, sier Kringlebotn.