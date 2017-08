Far og to sønner tiltalt for omfattende overgrep mot egen familie

(Dagbladet): Statsadvokaten i Nordland har tatt ut tiltale mot en far og to sønner i 20-åra i en sedelighetssak.

De tre tiltalte stiller for Alstahaug tingrett i Nordland 5. september i år.

Faren og sønnene i 20-åra er tiltalt for blant annet seksuelle handlinger med egne familiemedlemmer. Flere familiemedlemmer har status som fornærmede i saken, melder statsadvokaten i Nordland.

Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld i saken.

Hovedtiltalte er far til de fornærmede barna. Også kona skal være offer for mishandling fra mannen. Statsadvokaten mener mannen også har hatt seksuell omgang med mindreårig datter.

I tillegg er han tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av kone og barn på en periode på om lag 30 år. Mannen er per nå varetektsfengslet.

De to sønnene er begge i 20-åra og har begge status som fornærmede i tiltalen mot faren, der de skal ha blitt utsatt for mishandling i nære relasjoner.

Begge sønnene er tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale. Den ene sønnen er tiltalt for seksuell omgang med to av sine søstre og, mens den andre er tiltalt for seksuell handling med en av sine søstre.

