Farlig villsvin løs i Rogaland. Én mann sendt til sykehus

(Dagbladet): Klokka 12.05 fikk politiet i Rogaland melding om at en mann hadde blitt skadd av et villsvin ved Fiskå i Strand kommune.

Angrepet skal ha funnet sted for opp til to dager siden, og den skadde er nå innlagt på Stavanger Universitetssykehus.

- Det er snakk om en stygg bittskade, sier operasjonsleder Kjetil Føyen.

- Kontakt politiet

Overfor Dagbladet understreker Føyen at det er snakk om et fullvoksent og stort dyr. Derfor anser politiet det som farlig.

- Ikke forsøk å gjøre noe dersom dere ser det. Kontakt politiet, sier Føyen om dyret som politiet nå søker etter.

- Vi har hatt dialog med Viltnemda, og et jaktlag er på vei til området. Vi forsøker å få dyret under kontroll.

Fikk besøk av dyret

Cathrine Gjedrem og familien forteller til Dagbladet at de like før klokka 12 i formiddag fikk besøk av villsvinet i tunet hjemme i Strand.

- Jeg forsto ingenting når det plutselig sto et villsvin der. Det var vennlig og ikke noe aggressivt. Vi matet det, det fikk hundemat, mens vi ringte eieren, men så tuslet det videre, sier Gjedrem.

Når Dagbladet ringer like over klokka 15 er Viltnemnda på plass utenfor hos familien Gjedrem. To mann og en sporhund jakter villsvinet.

- Det er ganske store skogområder her, og nå er den god og mett i tillegg, så den kommer nok ikke til å oppsøke folk, sier hun.

Hun forteller videre at hun ble litt skremt da hun leste i avisene at villsvinet var farlig. Det blir en stund til hun tør å slippe hundene sine utendørs.

- Vanskelig å fange

Villsvinet befinner seg i et jordbruksområde.

Operasjonsleder Kjetil Føyen kan ikke på nåværende tidspunkt kommentere hvorvidt dyret er tamt, eller om det er et vilt eksemplar.

Christian Schinstad sitter i jaktutvalget i Strand jeger- og sportsfiskerlag, og deltar i villsvinjakten.

- Jeg er på vei til stedet nå. Det er allerede noen bønder som har satt i gang letingen og forsøker å lokalisere villsvinet, forteller han til Dagbladet.

Han tror de mest sannsynlig vil bli nødt til å avlive villsvinet.

- Villsvin er vanskelig å fange, så vi må mest sannsynlig avlive det, men vi får se hvordan det går, sier Schinstad.