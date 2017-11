Fem drept i skyting ved barneskole i California

(Dagbladet): Minst fem personer er drept - blant dem en gjerningsperson - og ti skal være skadd etter en skyteepisode ved og på en barneskole i Rancho Tehama, nord i delstaten California.

Assisterende sheriff i Tehama County sier at tallet på offeret kan komme til å stige. Han bekrefter at to barn er blant de skadde, og at politiet nå undersøker minst sju ulike steder der det skal ha blitt løsnet skudd. Skyteepisoden startet like etter klokka 8 lokal tid, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Det er nå minst 100 politifolk på stedet, og FBI har også rykket ut for å bistå i etterforskningen, opplyser FBI overfor lokalavisa Redding Record Searchlight.

Flere barn ble skadd i forbindelse med skytingen. Ett av barna skal ha blitt truffet av skudd inne på skoleområdet, mens et annet skal ha blitt skutt inne i en bil som kjørte forbi. En kvinne som kjørte bilen skal også ha blitt truffet av skuddene.

- Det ble umiddelbart klart at det var snakk om en gjerningsperson som valgte tilfeldige mål, sier assisterende sheriff Phil Johnston, ifølge AP.

Gjerningspersonen ble skutt og drept av politiet, og telles av myndighetene som en av de fem omkomne.

Startet i hjemmet

Politiet har så langt ikke gått ut med navnet på gjerningspersonen, men opplyser at skytingen skal ha startet som «vold i hjemmet» - før vedkommende beveget seg videre.

Politiet har funnet en halvautomatisk rifle, og to håndvåpen etter skyteepisoden.

Jeanine Quist, en ansatt i skoledistriktet, bekrefter at flere er skadd på skolen. Hun legger til at ingen ble drept på skolen, som har elever fra femårsalderen opp til femte klasse.

Myndighetene sa imidlertid tidligere tirsdag at flere elever har blitt fraktet bort fra område om bord i ambulansehelikopter.

- Flere elever har blitt flydd bort fra åstedet, sa assisterende Johnston til WDSU News tirsdag morgen.

6-åring skadd

Under en pressekonferanse kort tid seinere sier Johnston at skytingen startet på et sted, før gjerningspersonen beveget seg videre mot barneskolen.

Avisa Redding Record Searchlight skriver at en 6-åring og et annet barn er blant de skadde. Ifølge avisa ble også en 30 år gammel mann fraktet til sykehus med skuddskader i låret.

Johnston sier at politiet undersøker minst fem ulike åsteder i og ved skolen som ligger i Rancho Tehama.

Skytingen startet i et bolighus og fortsatte på skolen, opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dagbladet kommer tilbake med mer.