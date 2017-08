Fem personer til sykehus etter brann i leilighetsbygg på Hitra

Natt til onsdag brøt det ut brann i et leilighetsbygg på Hitra i Sør-Trøndelag.

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 0.30 natt til onsdag.

Det er evakuert totalt 6 personer - to av disse er barn. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) August 22, 2017

– Det er full overtenning. Ambulansepersonell evakuerer folk, sa Bjørn Handegard, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til NTB.

Politiet meldte innledningsvis at de ikke hadde kontroll over hvor mange som var tilknyttet adressen, men seks personer ble evakuert. To av dem er barn. Det skal være alle personene som befant seg på adressen da brannen brøt ut.

- Fem av de som er evakuert er kjørt til sykehus. De har fått i seg noe røyk, sier Handegard til Dagbladet, og legger til at det ikke skal være alvorlig for noen av dem.

Brannvesenet har også fått kontroll over brannen.

«Kontrollert nedbrenning av østlig del av bygget», skriver politiet på Twitter.

(Dagbladet/NTB)