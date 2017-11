Fem siktet for voldelig angrep i bolig i Bodø

Fem personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter at de mandag ettermiddag skal ha gått til angrep på beboerne i en bolig i Bodø. Flere var bevæpnet.



- Foreløpig er fem personer siktet for medvirkning til grov kroppskrenkelse i forbindelse med hendelsen vi hadde mandag. Saken gjelder at flere personer har gått til angrep på personer til stede i en privatbolig, bevæpnet med hva vi antar er hogg- eller stikkvåpen, opplyser fungerende seksjonsleder Knut Waldemar Solli i Nordland politidistrikt til NTB.

Mandag ettermiddag i 15-tiden rykket politiet ut med skjold og våpen til en bolig i bydelen Mørkved i Bodø, etter meldinger om at de som var i boligen var utsatt for et angrep. Flere personer ble pågrepet i aksjonen, og to personer ble sendt til sykehus med kutt- og knivskader.

- Den ene personen mottar fremdeles behandling på sykehus, mens den andre er ferdig behandlet, sier Solli.

Politiet etterforsker hendelsen bredt tirsdag, og påtalemyndigheten vil i løpet dagen ta stilling til om noen av dem som er siktet i saken skal framstilles for varetektsfengsling. Blant de pågrepne er det både kvinner og menn, men alderen på disse er ikke kjent.

- Vi ønsker foreløpig ikke å si noe om hva som eventuelt var bakgrunnen angrepet. Det er et stort spenn i alder blant de pågrepne, og flere av dem er kjent av politiet fra tidligere, sier Solli.

(NTB)