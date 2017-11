Fembarnsfar (38) dømt for terror

(Dagbladet): En fembarnsfar fra Senja er dømt til 7,5 års fengsel i Oslo tingrett for terrorforbund og deltakelse i terrororganisasjonen IS, bekrefter mannens forsvarer til VG.

Mannen, som opprinnelig er fra Syria, var lenge under etterforskning av PST.

Han ble siktet for deltakelse i terrororganisasjonen høsten 2016, nesten to år etter at han kom tilbake til Norge fra Syria. Han tok med seg sin norske kone og deres fem barn som da var mellom ett og åtte år, til Syria.

Ifølge tiltalen satte 38-åringen seg under IS' kommando, lot seg transportere av dem og deltok i deres treningsprogram, som inkluderte våpen- og skytetrening.

Mannen ble tiltalt for å ha tatt de seks med inn i Syria mot deres vilje og tvunget dem til å være der i en måned, men ble frikjent for dette i Senja tingrett vinteren 2016. Denne dommen er ble imidlertid opphevet. Mannen har nektet straffskyld for både frihetsberøvelse og deltakelse i IS, skriver NTB.



Da mannen ble varetektsfengslet i september 2014 fikk Dagbladet bekreftet at norske myndigheter hadde gode spor som viste at han skulle slutte seg til IS i Syria.

Saken oppdateres.