Festen hos den lukkede foreninga kostet Tim (19) livet. De forsøkte å slette sporene

(Dagbladet): Om morgenen den 3. februar i år, fikk politiet en telefon fra foreningshuset til Beta Theta Pi ved Pennsylvania State University i USA. Da hadde den 19 år gamle Timothy Piazza blitt funnet bevisstløs med blod i ansiktet.

Han ble ført til sykehus med ambulanse, men livet hans sto ikke til å rette.

Det ble raskt klart at Piazza hadde vært en del av et innvielsesrituale i foreninga, og det har i ettertid blitt kjent at han konsumerte 18 enheter alkohol på en time og 22 minutter. På et tidspunkt skal han ifølge rettsmedisineren ha hatt en promille på nesten 4, og han skal ha drukket under tvang.

Dødsfallet førte til siktelser og omfattende høringer om hva som hadde foregått i huset den skjebnesvangre kvelden og natta, men en dommer henla i september de mest alvorlige sakene mot de involverte.

Nå har saken fått en ny vending.

Forsøkte å skjule bevis

En rekke amerikanske medier, deriblant NBC News og Fox News skriver at 17 personer nå er siktet for uaktsomt drap eller alvorlig legemsbeskadigelse. 12 av disse har ikke tidligere vært siktet.

De skriver også at FBI har klart å gjenopprette en overvåkningsvideo fra kjelleren i huset. Denne skal ha blitt forsøkt slettet. Nøyaktig hva som foregikk i kjelleren er foreløpig ikke kjent, men videoen fra husets førsteetasje ble kjent i sommer.

CNN skriver at Piazza ramlet ned trappa til kjelleren relativt tidlig på kvelden. Bare to minutter etter, ble han båret opp igjen på sofaen i stua hvor flere medlemmer i foreninga forsøkte å posisjonere ham sittende.

Allerede her var det en som argumenterte for at Piazza skulle fraktes til sykehuset, men vedkommende ble nedstemt.

Tok 40 minutter

Litt før klokka to på natta viser overvåkningskameraet at Piazza faller ned fra sofaen, og at en av foreningsmedlemmene kaster en sko på ham. Aktoratet mener at den samme personen også slo ham, men mannens forsvarer mener han bare forsøkte å hjelpe ham.

Senere på natta viser bildene at Piazza ligger i fosterstilling på gulvet mens han ruller fram og tilbake. Han forsøker også å reise seg ved flere anledninger, men faller om gang på gang.

Til slutt kommer han seg på beina, og vandrer så hvileløst og «zombie-aktig» rundt i huset i flere timer.

I løpet av denne tiden ser man flere personer som støter på Piazza. En ser på ham og går videre. En annen tar et bilde av ham der han ligger på gulvet, og legger det ut på Snapchat.

Litt etter klokka sju om morgenen går han igjen mot kjellertrappa, og forsvinner fra kameraet i førsteetasje i mer enn to timer før han blir båret opp fra kjelleren rundt halv ti.

Dave Scicchitano vitnet i sommer, og fortalte da ifølge CNN at det tok 40 minutter fra Piazza ble båret opp, til de andre foreningsmedlemmene ringte til en ambulanse.

- De plasserte ham på sofaen og la et pledd over ham. De sto rundt ham og snakket. Det er uutholdelig å vite at de snakket så lenge uten å gjøre noe, sa han.

Stengt

19-åringens far, James Piazza, sa gråtkvalt på en pressekonferanse denne uka at sønnens dødsfall oppfattes som urettferdig.

- Tim var et omsorgsfullt menneske, og en god sønn. Han ville finne venner og kameratskap. I stedet ble han drept av de han ville bli venner med, sier han.

- Nå er det på tide å stå til ansvar for sine handlinger.

Foreninga Beta Theta Pi er nå stengt av skolen, og de sier i en uttalelse at flere av elevene som var involvert nå er utestengt.

Flere dødsfall

De siste ukene har flere amerikanske universiteter tatt et oppgjør med foreningene - spesielt på grunn av den overdrevne drikkekulturen og innvielsesritualene.

Denne uka satte universitetet i Ohio en stopper for all foreningsaktivitet etter «flere rystende episoder». Det samme gjorde universitetet i Texas etter at en 20 år gammel student ved navn Matthew Ellis mistet livet. Det skriver CNN.

Universitetet i Michigan etterforsker flere av sine foreninger, og i forrige uke gjorde Florida det samme som Ohio og Texas etter at 20 år gamle Andrew Coffey døde som følge av alkoholforgiftning.

I september mistet 18 år gamle Maxwell Gruver livet da han festet med den samme foreninga som nå er siktet etter Piazzas død i Louisiana.