Fikk spørsmål om den døde journalisten da han ble reddet i land: - Hun heter Kim

(Dagbladet): Da den drapssiktede oppfinneren Peter Madsen kom på land, fredag formiddag for snart to uker siden, ble han møtt av politiet.

Ubåten hans hadde sunket, og Madsen hadde blitt reddet i land. Den svenske journalisten Kim Wall var meldt savnet. Hun hadde sist blitt observert om bord i Madsens selvbygde ubåt, Nautilus.

Danske TV 2 var på havna i havnen i Dragør da Madsen kom i land, iført en grønn militærdress.

- Jeg er helt okay, sa Madsen da til TV-kanalen.

- Hun heter Kim

Ekstra Bladet skriver i dag at Madsen også fikk spørsmål om Wall allerede der, på havna.

Politibetjentene på stedet skal ifølge avisa ha spurt Madsen om han hadde kontaktopplysninger om henne.

- Det ligger i min telefon, på havets bunn, skal Madsen ha svart.

- Du har ikke navnet på henne? skal en av betjentene ha spurt videre.

- Altså, bare at hun heter Kim. Jeg sjekker ikke bakgrunnen til en journalist som ringer og spør om å få et intervju, skal Madsen ha svart, ifølge avisa.

Dødsgåte

Hva skjedde egentlig om bord i ubåten Nautilus torsdag for to uker siden? Det er gåten dansk politi nå må finne svaret på. Et partert lik er funnet i sjøen utenfor København, og DNA-treff bekrefter at kroppsdelen tilhører den svenske journalisten Kim Wall (30).

- DNA-treffet betyr selvfølgelig et relativt stort gjennombrudd i etterforskningen, som vi nå fortsetter til vi har alle de opplysningene som finnes i saken, sier etterforsker Jens Møller ved Københavnspolitiet.

Den kjente danske oppfinneren Peter Madsen har erkjent at Wall døde i hans ubåt, men sier det skjedde etter en ulykke. Han har også sagt at han «begravet» henne i sjøen etterpå.

- I slike saker er det viktig at politiet holder alle muligheter åpne, sier tidligere leder av ID-gruppa til Kripos, Per Angel til Dagbladet.

Ulike teorier

- Man jobber alltid utfra flere teorier om hva som har skjedd: Naturlig død er en mulighet. Eller så døde hun etter et uhell, og det kan ha vært selvforskyldt eller forårsaket av noen andre. Dødsfallet kan også ha skjedd som følge av en villet handling; også den kan ha vært selvpåført eller påført av andre, sier Angel, som nylig gikk av med pensjon.

Kim Wall ble sist sett om bord i Nautilus kvelden torsdag 10. august. Hun skulle lage en reportasje om den kjente danske oppfinneren. Da hun ikke kom hjem samme kveld, meldte hennes kjæreste henne savnet klokka 02.30 om natta.

Det ble iverksatt søk etter ubåten, og den ble lokalisert på morgenen, dagen etter. Madsen ble da observert i ubåten kort tid før den sank. Han ble reddet av en speed-båt, og sa til dansk TV2 at havariet skyldtes en teknisk feil. Han ble deretter pågrepet, og skal da ha sagt til politiet at han hadde satt fra seg Wall på havna i København kvelden i forveien. Han ble samme kveld siktet for drap.

DNA-treff

DETTE ER SAKEN Et partert lik er funnet i Danmark.

Københavnspolitiet har bekreftet at liket er den savnede journalisten Kim Wall (30).

Den døde kroppen var bevisst partert, ifølge dansk politi.

Kroppen var også surret inn i kjetting for at den skulle synke, sier politiet.

Kjendisoppfinneren Peter Madsen er siktet for overlagt drap på 30-åringen.

Han erkjenner at Wall døde i hans ubåt, men sier det skjedde etter en ulykke.

Han har også sagt at han «begravet» Wall i sjøen.

Politiet har funnet blod om bord i ubåten. Blodet tilhører Wall.

Hun ble sist sett om bord i hans ubåt, torsdag 10. august.



Deretter la politiet lokk på etterforskningen. Enkelte danske og svenske medier skrev at Madsen hadde endret forklaringen sin, men det framkom ikke om hva. Først mandag denne uka gikk politiet ut og sa at oppfinneren hadde innrømmet at Wall døde i hans ubåt, etter en ulykke.

Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, uttalte da at klienten allerede under fengslingsmøtet lørdag 12. august fortalte politiet dette.

Pressetalsperson for Københavnpolitiet, Steen Hansen bekrefter overfor Dagbladet at dette er tilfelle.

Mandag denne uka ble det funnet en kroppsdel langs kysten på øya Amager utenfor København.

Kroppsdelen manglet hode, armer og ben. Den hadde ligget i sjøen i flere dager, og var surret inn i kjetting, opplyste politiet i går. Likevel vet de med sikkerhet at den tilhørte Wall.

- DNA-en på overkroppen av liket matcher Kim Walls hårbørste og tannbørste, sier etterforsker Møller.

Tydelige tegn

Per Angel har vært leder for ID-gruppa til Kripos i en årrekke, og var ansvarlig for blant annet ID-arbeidet etter 22. juli-terroren.

- At man ikke har hele kroppen, kan gjøre arbeidet med å fastslå dødsårsak vanskeligere, sier han.

- Men det er slett ikke umulig, fortsetter han.

At kroppen har ligget 12 dager i sjøen vil være mindre avgjørende for patologenes arbeid, tror han.

- Det vil nok være tydelige tegn på kroppen at den har ligget i vann, men 12 dager er langt fra nok til at den går i oppløsning. Med tanke på været og temperaturen det er i sjøen der hun ble funnet, vil kroppen i utgangspunktet være i god stand, sier han.

- Vanskeliggjør det sporsikringen at en kropp har vært i vann i mange dager?

- Det gjør det noe vanskeligere, men det er absolutt mulig å sikre spor både utvendig og innvendig både på kroppen og på åstedet, sier Angel.

Standardprosedyre

Han forteller at det finnes en standardprosedyre for hvordan ID-arbeidet foregår etter et dødsfall.

- Også i Danmark følger man Interpols standardskjema. Det baserer seg på at man samler inn alle post mortem-opplysninger som finnes om en kropp eller kroppsdeler som er funnet.

IDENTIFISERING Identifiseringen av en omkommet person gjøres ved å sammenligne ante mortem- og post mortem-opplysninger.

Ante mortem-opplysninger er kjennetegn ved en person, som arr, tatoveringer, smykker, tannlegejournal eller legejournal.

Post mortem-opplysninger er den informasjonen som kommer fram ved undersøkelse av ukjent lik eller likdeler.

Det kan være for eksempel fingeravtrykk, klær eller eiendeler.

Å identifisere en omkommet person, krever faktaopplysninger om vedkommende.

Fingeravtrykk, tannavtrykk, DNA og medisinske særtrekk som proteser, arr og føflekker, blir samlet inn fra pårørende og legejournaler.

Deretter sammenlignes dette med informasjon fra ofrene på åstedet.



Kilde: Politiforum

- Alt fra undersøkelser av tenner, tatoveringer, smykker, kjennskap om kjønn og det som måtte finnes av fingeravtrykk registreres i et standardskjema, sier Angel.

I tillegg innhenter man gjerne biologisk materiale og all annen informasjon knyttet til særegenheter, forteller han videre.

- Man kan innhente tannbørste og hårbørste, som man har gjort i dette tilfellet her, eller en barberhøvel eller andre personlige gjenstander det er sannsynlig å finne DNA i, sier han.

Det beste sammenlikningsmaterialet å få tak i, er biologisk materiale fra biologisk pårørende, forteller han. I tillegg er tannjournal, beskrivelser av særegenheter som arr og tatoveringer, og personlige eiendeler av stor betydning.

Blod om bord

I den hjemmelagde ubåten til oppfinner Madsen, er det funnet blod.

- DNA er også blitt bekreftet ved blod funnet i ubåten. Blodet matcher Kim Wall, sa etterforsker Møller i går.

Slike blodspor kan brukes på flere måter, ifølge tidligere leder av ID-gruppa, Angel.

- Det kan vise at avdøde faktisk har vært der, men blodspor er ikke ensbetydende med at det har skjedd en straffbar handling. Blod kan også komme fra et lite kutt eller neseblod, sier han.

- Det er nå viktig å tolke hele sporbilde, og alle spor må settes i en sammenheng, for de kan alltid ha en naturlig forklaring, tilføyer han.

Drapssiktede Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, sa onsdag morgen til danske TV2 at DNA-treffet ikke vil ha noen betydning for hvordan Madsen forholder seg til politiets anklage mot ham.

- Peter Madsen og jeg synes det er positivt at det er avklart - og at hun er funnet, sier advokaten.